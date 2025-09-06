САЩ водят "задълбочени преговори" с "Хамас" за освобождаване на заложниците

Държавният глава на САЩ Доналд Тръмп каза, че Вашингтон води "доста задълбочени" преговори с терористичната групировка за освобождаването на всички заложници в Газа, предаде Ройтерс.
"Водим доста задълбочени преговори с "Хамас”. Казахме им "пуснете ги", още сега. И ако го направят, ще им се случат доста по-добри неща, ако ли не – ситуацията ще стане тежка и неприятна", каза Тръмп,цитиран от БТА.
След атаката на 7 октомври 2023 г., с което започна и продължаващата близо 2 години война в Близкия изток, “Хамас” уби 1200 еврейски граждани и плени над 250 заложници. Около 50 от тях все още са в плен на групировката, като се предполага, че 20 от тях са все още живи.
"Хамас" обяви, че ще освободи част от пленниците в замяна на временно примирие, но Тръмп поиска всички да бъдат пуснати.
Израелският премиер Бенямин Нетаняху неколкократно е заявявал, че войната в Газа ще приключи едва тогава, когато всички заложници бъдат освободени, "Хамас" се разоръжи и бъде заменена от алтернативно гражданско управление.
От своя страна, "Хамас" иска прекратяване на войната и изтегляне на израелската армия от Газа. Досега Израел и “Хамас” на два пъти сключваха временно примирие за прекратяване на огъня и размяна на пленници. През март обаче Израел възобнови ударите, като през тези близо 6 месеца има редица неуспешни опити и преговори за прекратяване на бойните действия. Включително не беше прието и предложението за 60-дневно прекратяване на огъня, за което настояваха Съединените щати.
Същевременно Израел започна нова офанзива в ивицата Газа и обяви планове за окупация на ивицата, заради което международните критики, протестите срещу действията на израелските власти се засилиха и в самата държава Израел.
