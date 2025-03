САЩ закриват над 80% от програмите на USAID

Американските власти решиха да закрият 83% от програмите на Американската агенция за международно развитие (USAID) след преглед на дейностите на организацията, продължил през последните шест седмици, каза държавният секретар Марко Рубио. „5200-те договора, които сега са анулирани, похарчиха десетки милиарди долари по начини, които не обслужваха (а в някои случаи навредиха) на основните национални интереси на Съединените щати“, написа Рубио в социалната мрежа Х.

After a 6 week review we are officially cancelling 83% of the programs at USAID.



The 5200 contracts that are now cancelled spent tens of billions of dollars in ways that did not serve, (and in some cases even harmed), the core national interests of the United States.



In…