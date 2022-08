Сателитни снимки доказаха мащабни руски загуби при експлозиите в Крим

Сателитни снимки показват големи щети и няколко унищожени руски бойни самолета във военновъздушна база в Крим след експлозиите по-рано тази седмица и опровергават твърденията на Москва, че не са били нанесени щети по самолети и друга бойна техника.

Базата "Саки", намираща се в западната част на окупирания от Русия Крим, бе разтърсена от серия експлозии, при които един човек загина, а 14 бяха ранени.

От снимките обаче е видно, че са унищожени поне 7-8 самолета, а украинските въоръжени сили заявиха преди ден, че те са девет-десет. Пистите за излитане и кацане изглеждат не засегнати от взривовете. На снимките, публикувани от американската компания Planet Labs, се виждат кратери и огромна опожарена площ вляво от мястото, където е избухнал пожар.

Поне осем самолета са повредени или унищожени, като на снимките ясно се забелязват няколко кратера. Повечето от тях са в определена зона, където голям брой военни самоти са били паркирани на открито - далеч от прикритието на хангарите.

From “Kyiv will fall within 72 hours” to “A key military airfield in Crimea devastated by a Ukrainian attack.”

All life is a mystery, indeed. pic.twitter.com/9PmpQB3Ebt