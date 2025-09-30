Сътрудник на депутат от "Алтернатива за Германия" беше осъден заради шпионаж

44-годишният Цзян Го, който е бивш съътрудник на евродепутата от крайнодясната "Алтернатива за Германия" Максимилиам Кра, беше осъден на близо 5 години заради шпионаж в Полза на Китай, предаде BBC.
Във Висшия областен съд в Дрезден Цзян Го получи четири години и девет месеца затвор за агентурна дейност в полза на Китай. Друга обвиняема по делото Яки Шяо пък получи една година и девет месеца условна присъда.
Го, който е германски гражданин, беше обвинен, че е работил за китайските разузнавателни служби и че многократно е предавал информация за преговорите и решенията в Европейския парламент между септември 2019 г. и април 2024 г., когато беше арестуван.
Той е събирал информация за ръководството на „Алтернатива за Германия“ и е предал на Пекин най-малко три документа. Заедно с дамата Шяо са събирал данни за полети, товари и доставки на оръжия. Яки Шяо призна, че е предавала информация, но отрече да е знаела за шпионска дейност.
Го също така е шпионирал китайски дисиденти в Германия и е събирал информация за видни политици от крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (AзГ), предаде БТА.
Миналата година китайското външно министерство заяви, че докладите в Европа за китайски шпионаж са "преувеличени с цел да се оклевети и потисне Китай".
Реагирайки на присъдата на бившия си помощник, Кра заяви пред ДПА, че „веднага след ареста е предприел необходимите действия и значително е увеличил сигурността в офиса си“.
Кра стана известен с изказването си от 2024 г., че не всички членове на елитната паравоенна организация на нацистката партия, която е била замесена в тежки военни престъпления по време на Втората световна война - СС, са били военнопрестъпници.
Въпреки това, по-рано тази година, той спечели място в германския парламент. Политикът от „Алтернатива за Германия“ подаде оставка от мястото си в Европейския парламент по-рано тази година, след като беше избран в Бундестага през февруари.
В началото на този месец германският парламент отмени имунитета на депутата във връзка с обвинения, че той също е имал връзки с Китай и е бил замесен в скандали за корупция и шпионаж.
Властите претърсиха дома и офисите му по съдебно разпореждане. Кра отрича да е извършил престъпление и твърди, че обвиненията са политически мотивирани.
аз пък очаквах това поредно нАци- да е шпионирало в полза на ... Канада :-)))) ... ... ...