Саудитска Арабия ще е домакин на Мондиал 2034 г.

Саудитска Арабия ще бъде домакин на световното първенство по футбол през 2034 г., обявиха официално след извънреден конгрес в сряда от международната футболна асоциация FIFA.

Мондиалът през 2030 г. пък ще се проведе в Португалия, Испания и Мароко, които ще бъдат съвместни домакини. Три мача от турнира ще се играят и в Уругвай, Аржентина и Парагвай, като за първи път Световното първенство по футбол ще се проведе на три континента и в шест държави. Откриващият мач ще бъде в Уругвай по повод 100-годишнината от първото издание на Мондиала.

