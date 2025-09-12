Съветът за сигурност на ООН осъди ударите в Катар, без да спомене поименно Израел

Съветът за сигурност на ООН осъди последните удари срещу Катар и призова за деескалация, без обаче да посочи изрично Израел като извършител на ударите, предаде Франс прес.

В декларацията, която изисква съгласието на 15-те страни членки на съвета, включително на членове, а следователно и на САЩ, съюзник на Израел, Съветът изразява "осъждането си на последните удари срещу Доха, територия на ключов посредник" и изразява "подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Катар".

Членовете на Съвета за сигурност подчертават "значението на деескалацията", изразяват солидарност с Катар и подчертават "жизненоважната му роля в усилията за посредничество в региона, заедно с Египет и САЩ".

Съветът, който трябва да проведе публично заседание по повод ударите по-късно, подчертава, че връщането на заложниците, "включително тези, убити от "Хамас", и прекратяването на войната и страданията в Газа трябва да останат абсолютен приоритет".

По-рано катарският премиер шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани заяви, че с удара по Доха израелският премиер Бенямин Нетаняху е "убил всяка надежда" за освобождаването на заложниците, отбелязва Асошиейтед прес.