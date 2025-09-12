Съветът за сигурност на ООН осъди ударите в Катар, без да спомене поименно Израел

Съветът за сигурност на ООН осъди последните удари срещу Катар и призова за деескалация, без обаче да посочи изрично Израел като извършител на ударите, предаде Франс прес.
В декларацията, която изисква съгласието на 15-те страни членки на съвета, включително на членове, а следователно и на САЩ, съюзник на Израел, Съветът изразява "осъждането си на последните удари срещу Доха, територия на ключов посредник" и изразява "подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Катар".
Членовете на Съвета за сигурност подчертават "значението на деескалацията", изразяват солидарност с Катар и подчертават "жизненоважната му роля в усилията за посредничество в региона, заедно с Египет и САЩ".
Съветът, който трябва да проведе публично заседание по повод ударите по-късно, подчертава, че връщането на заложниците, "включително тези, убити от "Хамас", и прекратяването на войната и страданията в Газа трябва да останат абсолютен приоритет".
По-рано катарският премиер шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани заяви, че с удара по Доха израелският премиер Бенямин Нетаняху е "убил всяка надежда" за освобождаването на заложниците, отбелязва Асошиейтед прес.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.