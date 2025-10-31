 Прескочи към основното съдържание
Съветските щурмовици Су – 25 с маневри над Черно море (видео и снимки)

Сн. ВВС
Старите съветски щурмовици Су – 25, които все още са в основата на военната ни авиация, проведоха успешни полети над Черно море. 
 
Екипажи на изпълниха задачи за поддържане и усъвършенстване на летателната подготовка над море, като отработиха техника на пилотиране на малка височина в зона, самолетоводене и сложни видове маньоври за стрелба и бомбопускане по надводна цел.
 
 
Полетите се проведоха заедно с вертолет AS532 AL Cougar от 24-та авиационна база в Крумово и с осигуряване от Военноморска база в Бургас.
 

През 2021 година МО стегна 8 щурмовици Су-25, след като беларуската компания "558-ми авиоремонтен завод" изпълни в срок договора си. П

 
През следващата, 2022 година, обаче България загуби един самолет Су-25, след като се разби в района на авиобаза "Безмер", като пилотът катапултира и оцеля.
 
Поддръжката на съветските самолети обаче стана особено трудна след руската военна агресия срещу Украйна. Подобна е ситуацията и с изтребителите MиГ 29, които са единствените машини, с които България пази небето си.
 
Все още няма яснота кога Военновъздушните сили ще успеят да усвоят новозакупените F-16.

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

  1. Sion
    #3

    Ами да купят Су 34. Най добрият изтребител бомбардировач в света в момента.

  2. perdah
    #2

    Ей, не се научиха тези журналисти, че "вЕртолет" е русизъм и на български се казва "хеликоптер"!

  3. Не знам кво да напиша
    #1

    Тез ВВС шо се излагат с тез снимки на туй ръждясало жулязо? Поне една пароструйка да му бяха пуснали. Само паяжини дето не се виждат.

