Съветските щурмовици Су – 25 с маневри над Черно море (видео и снимки)

Старите съветски щурмовици Су – 25, които все още са в основата на военната ни авиация, проведоха успешни полети над Черно море.

Екипажи на изпълниха задачи за поддържане и усъвършенстване на летателната подготовка над море, като отработиха техника на пилотиране на малка височина в зона, самолетоводене и сложни видове маньоври за стрелба и бомбопускане по надводна цел.

Полетите се проведоха заедно с вертолет AS532 AL Cougar от 24-та авиационна база в Крумово и с осигуряване от Военноморска база в Бургас.

През 2021 година МО стегна 8 щурмовици Су-25, след като беларуската компания "558-ми авиоремонтен завод" изпълни в срок договора си. П

През следващата, 2022 година, обаче България загуби един самолет Су-25, след като се разби в района на авиобаза "Безмер", като пилотът катапултира и оцеля.

Поддръжката на съветските самолети обаче стана особено трудна след руската военна агресия срещу Украйна. Подобна е ситуацията и с изтребителите MиГ 29, които са единствените машини, с които България пази небето си.

Все още няма яснота кога Военновъздушните сили ще успеят да усвоят новозакупените F-16.