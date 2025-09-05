Съвсем случайно: Прокуратурата внесе мярка на Коцев след като Борисов ги "помоли"

Ако имах ей толкова власт, бих освободил кмета на Варна от ареста.

Това заяви в петък лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Но тъй като, по собствените му думи, партията му няма влияние в съдебната система, той можел само да помоли за такова нещо.

Само няколко часа по-късно казусът с ареста на Благомир Коцев претърпя развитие. Прокуратурата придвижи към съда документите за мярката за неотклонение на кмета. Те отлежават в държаваното обвинение близо седмица. Това обаче не е всичко. Към съда са били придвижени и книжата за промяна на мярката на бившия столичен зам.-кмет Никола Барбутов. Те пък "чакат ред" близо месец, макар че по закон трябва да бъдат внесени веднага. Ден преди изказването на Борисов DeFakto съобщи за сигнал на адвокат Ина Лулчева, подаден именно заради забавянето.

Категорично против

Кметът на Варна Благомир Коцев е задържан вече месеци по обвинение за участие в престъпна група и корупционно престъпление. Основните доказателства срещу него се съдържат в показанията на бизнесдамата Пламенка Димитрова. Тя е сред основните изпълнители на обществени поръчки за хранене на социални домове и учебни заведения по време на управлението на ГЕРБ. След това не успява да спечели търговете. Тя се оплаква и подава сигнал, по който започват работа от Комисията за противодействие на корупцията.

Борисов разкритикува и действията на КПК.

"Действията на КОНПИ, това, което се случи там. Не само съм категорично против, не само го осъждам, ако имам ей толкова малко власт, незабавно бих го освободил Коцев от ареста. По-ясно как да го кажа", заяви бившият премиер.

Но понеже кметът е оставен под стража от два съдебни състава, Борисов обясни, че можел само "да помоля, да се обърна и да кажа, че бих бил много щастлив, ако той бъде освободен".

Призивът му идва след поредния протест на ПП в защита на кмета, организиран във Варна.

Стар съм вече за такива работи

След ареста на Коцев се чуха гласове за закриването на КПК. Идеята бе възприета от лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, който дори внесе такъв законопроект в парламента. Неговият аргумент обаче не бе арестът на Коцев, а това, че ПП-ДБ оправдавали всеки свой неуспех с неговото влияние в комисията. Засега институцията продължава да съществува, а в парламента върви и процедура по избор на новото ѝ ръководство.

Ден преди поредния протест в защита на Коцев Борисов се пошегува, че и на него му се ходело на протести срещу "завладяната държава". В петък тази заявка му бе припомнена от журналисти в парламента. А той отговори по следния начин:

"Аз казах, че искам да протестирам, ама не на техните протести. Е така - да си се разхождам, да протестирам. Аз ходя без охрана на такива места. Аз не ходя по ресторанти. Вечер се прибирам у Банкя и си стоя у махалата. Не ходя по центъра и да пия бира, да се показвам. На колко места в страната бях това лято? Не съм толкова бъзлив, колкото си мислят. Мога да омета пода много с тях. Просто аз съм политик. Когато е трябвало да се бия, съм се бил в залите. Сега правим закони, излъчваме правителства. Те, понеже нямат детство, когато е трябвало да тренират и да се бият, не са били там и сега се опитват да се правят на мъже. Аз не искам, на 70 години нема кво да ходя да се дърпам по площадите за сакото".

"Ако Борисов е честен, да беше дошъл на протеста"

Председателят на ПП Асен Василев заяви, че се радва, че и "Бойко Борисов най-накрая е видял, че това е абсолютно политическо обвинение, скалъпено срещу Благомир Коцев".

По думите му няма никаква причина Коцев да бъде държан в ареста, защото разследването може да си върви и докато управлява като кмет на Варна, за какъвто е избран.

"Ако наистина Борисов е честен в тези си мисли, да беше дошъл снощи на протеста във Варна да ги сподели там. Каза, че му се ходи на протест и ние го поканихме", допълни Василев.

В сряда Борисов коментира протестите срещу правителството и обяви, че и на него му се протестира, а малко след това ПП отправи покана чрез Facebook страницата си Борисов да отиде на протеста в защита на Коцев във Варна.

Председателят на ПП предупреди, че ако в антикорупционната комисия не намерят и предадат веднага необходимата преписка за делото на Коцев, от ПП ще влязат в сградата ѝ.

"Ако наистина не могат да намерят преписката, ние ще влезем, имаме депутатски карти, ще отидем до деловодството, до инспекторите, които работят, и ще им помогнем да намерят тази преписка, за да може тя незабавно да стигне до съда и той да се произнесе", допълни Василев.

В края на август защитата на Коцев внесе в прокуратурата искане за пускането му от ареста, където той стои вече втори месец.

Според закона всеки обвиняем може да поиска промяна на мярката му за неотклонение и искането му трябва да бъде разгледано незабавно от съда. Затова е нужно прокуратурата да внесе делото в съда, а ако то е поверено на друг разследващ орган - да бъде поискано от него.

Делото на Коцев е в антикорупционната комисия, а прокуратурата се оправдава, че не го е получила, за да може то да бъде предадено в съда и искането за освобождаване от ареста да бъде разгледано.

Според съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов КПК брутално нарушава закона като не дава на прокуратурата делата, за да ги внесе в съда и да може бъде гледана мярката за неотклонение на Коцев.

"Призивът на Асен Василев е продиктуван именно от абсолютното беззаконие, което се толерира и от Антон Славчев, и от прокуратурата, която обяснява, че не може да вземе делото, за да разгледа мярката", заяви Божанов.