Съюзът на артистите в България иска прозрачен разговор с министър Бачев за важните културни въпроси

Съюзът на артистите в България (САБ) призова министъра на културата Мариан Бачев за прозрачен публичен дебат по "конкретни въпроси, касаещи законосъобразността на неговото управление".
"В духа на прозрачността и обществения интерес и уважението ни към институцията Министерство на културата Ви каним да отворим публичен дебат по следните конкретни въпроси, които пряко касаят законосъобразността на управлението ви“, се посочва в позиция на културните дейци, изпратена до министър Бачев, с която разполага и Mediapool.
Tя е отговор на думите на Мариан Бачев, че критиките на САБ са "необосновани и недопустими" и той работи в "защита на обществени интерес, прозрачността и доброто управление в културния сектор.
Преди дни покрай скандала с обвиняемия актьор Росен Белов, който в продължение на години работи за театралната школа на министъра на културата, от САБ излязоха с позиция, в която остро критикуват културното министерство. Според тях то реално се управлява не от Мариан Бачев, а от председателя на парламентарната група на "Има такъв народ" Тошко Йорданов. Те допълват, че тяхното доверие към министерството отдавна е свалено.
По-късно министъра отрече твърденията им, определяйки ги като "необосновани и недопустими".
Затова от Съюза на артистите призовават Бачев на открит дебат по важни въпроси, касаещи неговото управление, откакто зае поста в средата на януари.
Въпросите им засягат освободените от министъра служители, които печелят делата си срещу решението му в съда, както и назначенията на Красимир Димитров от ИТН за шеф на Национален фонд "Култура", а след това и на София Щерева през май.
Според артистите и двете решения не са били законосъобразни.
Въпроси се повдигат и за оставянето като директор на НДК на Адриана Татарева, която ръководи и обществената поръчка за обновяване на информационната мрежа на НДК за 20 млн. лв.
"Знаете ли, че Доклад на Звеното за вътрешен одит към Министерството на културата е установил сериозни нарушения от страна на ръководството на НДК, същият е оспорен със становище към Агенцията за държавна финансова инспекция, от своя страна (АДФИ) е отхвърлила мотивите на изпълнителния директор на НДК в свой Доклад с №ДИД2СФ-11/24.04.2025 г.", питат от САБ.
Те отправят въпроси и за методиката на разпределение на средствата и причината да не се извършват месечните преизчисления на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства.
Останалите им питания касаят проектобюджета за култура, сесиите за създаване и разпространение на културни събития и формирането на комисии за определяне и финансирането на археологични проекти.
Mediapool публикува пълната позиция на САБ без редакторска намеса:
Уважаеми господин Министър,
Предоставяме официален отговор по повод Вашето публично изявление, в което заявявате, че „твърденията на Съюза на артистите в България са необосновани и недопустими“ и че като министър на културата действате „единствено в рамките на своите законови правомощия, в защита на обществения интерес, прозрачност и доброто управление в културния сектор.“ Вие също така посочвате, че „подобни обвинения, когато не са подкрепени с факти, подкопават доверието в институциите и отклоняват фокуса от реалния диалог за състоянието на българската култура.“
Именно в духа на прозрачността и обществения интерес и уважението ни към институцията Министерство на културата Ви каним да отворим публичен дебат по следните конкретни въпроси, които пряко касаят законосъобразността на управлението Ви:
• Oсвободени от Вас служители печелят делата срещу Министерството на културата на всяка следваща инстанция в съда, в тази връзка смятате ли, че сте действали в законовите си правомощия и в защита на обществения интерес при освобождаването им? Обезщетенията, които се предвиждат ще бъдат за сметка на публичното финансиране, в обществен интерес ли е това?
• С какъв мотив в края на февруари, 2025 г. назначихте директор на НФК, който не отговаря на условията по чл. 29 и чл. 29а от Закона за закрила и развитие на културата (ЗЗРК)? Назначихте ли новия изпълнителен директор на НФК през май, 2025 г. в противоречие с разпоредбите за несъвместимост в Закона за противодействие на корупцията и ЗЗРК? Смятате ли участието ѝ в ръководен орган на сдружение, регистрирано в частна полза, за законосъобразно и в полза на обществения интерес?
• В обществен интерес ли е санкционирано лице за конфликт на интереси с Решение №РС-806-24-062 на Комисията за противодействие на корупцията да продължава да управлява Националния дворец на културата (НДК) и да ръководи обществена поръчка за 20,000,000 лева по Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз? Знаете ли, че Доклад на Звеното за вътрешен одит към Министерството на културата е установил сериозни нарушения от страна на ръководството на НДК, същият е оспорен със становище към Агенцията за държавна финансова инспекция, от своя страна (АДФИ) е отхвърлила мотивите на изпълнителния директор на НДК в свой Доклад с №ДИД2СФ-11/24.04.2025 г. Как продължаваме в този случай? Имате ли отговор в името на обществения интерес и съгласно законосъобразността?
• Допускани ли са системни нарушения на Закона за закрила и развитие на културата (чл. 23а) и Методиката за разпределяне на средствата? Каква е причината да не се извършват месечните преизчисления на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства? Спазват ли се единните разходни стандарти за финансиране на ДКИ, утвърдени с Постановление №88 от 01.06.2023 г.? Нарушен ли е чл. 7 на ЗЗРК, според който ДКИ с национално значение се финансират изцяло и приоритетно от бюджета на Министерството на културата?
• Подаден ли е проект на бюджет и бюджетна прогноза към Министерството на финансите без да е изискана информация от директорите на второстепенните разпоредители към министъра на културата, включително и за необходимите капиталови разходи? Нарушени ли са разпоредби от Закона за публичните финанси и Указанията на Министерството на финансите в тази връзка?
• Защо комисиите по определяне и финансиране на проекти за консервационно-реставрационни дейности и за теренни археологически проучвания се формират тепърва в края на финансовата година? Е ли това в обществен интерес?
• Защо регулярните пролетни сесии за създаване и разпространение на театрални представления, музикални концерти и танцови спектакли на Министерството на културата са обявени в края на годината с неизпълними срокове за културните организации? В обществен интерес ли е взето това решение?
Очакваме от Вас да дадете своя принос към диалога и прозрачността, като отговорите на тези конкретни въпроси.
С уважение,
Христо Мутафчиев,
Председател на Съюза на артистите
