Съюзът на издателите: Подкопава се фундаментът на демокрацията

Предложеният и обявен за оттегляне законопроект, който целеше да вкарва граждани и журналисти в затвора за публикации за личния живот на хората, щеше да доведе до брутална и мракобесна цензура, характерна за авторитарните държави, пише в позиция на Съюза на издателите в България по повод внесените промени в Наказателния кодекс.
Лекотата на внасяне на подобни текстове, които подкопават фундамента на демокрацията - свободата на словото, поставят под въпрос доколко депутатите все още са готови да спазват Конституцията на България, в която са се клели, пишат издателите на медии у нас. Те призовават политическите сили да бъдат бдителни по отношение на всеки подобен опит за разрушаване на демокрацията у нас.
Mediapool публикува пълния текст на позицията на Съюза на издателите:
ПОЗИЦИЯ НА СЪЮЗА НА ИЗДАТЕЛИТЕ
Предложените и впоследствие оттеглени поправки в Наказателния кодекс, макар и внесени под предлога да защитят легитимното право на гражданите на личен живот,щяха да доведат до брутална и мракобесна цензура и репресия срещу гражданите, журналистите, медиите и обществото като цяло.
Лекотата, с която народни представители бяха готови да загърбят фундаментален принцип на правовата и демократична държава – свободата на словото, е толкова сериозна, че поставя под съмнение доколко те все още са верни на клетвата, която дадоха, че ще спазват Конституцията и законите на страната. Цивилизационният избор на българското общество да живее в демократична държава не е съвместим с брутални законови поправки, характерни за режими, които потискат и не признават свободите на гражданите.
Предложеният законопроект бе внесен в момент, в който България е поела ангажимент пред ЕК да приеме законодателство, което да пази медиите и гражданските активисти от делата за сплашване (SLAPP). И докато законодателството срещу делата за сплашване още не е прието, управляващите решиха да обсъждат закони за поголовно подслушване и хвърляне в затвора на журналисти.
Ако беше приет, подобен закон би нарушил Конституцията и Европейската конвенция за правата на човека, като постави журналистите в ситуация да гарантират комфорт науправляващите, което е много голяма стъпка по пътя към установяване на авторитарна държава.
Правото на зачитане на личния и семейния живот не е абсолютно, особено по отношение на публичните личности. В много случаи общественият интерес надделява. Свободата на пресата е имунната система на демокрацията.
Съюзът на издателите в България призовава парламентарните сили да се противопоставят не само на конкретния законопроект, но и на всички подобни опити, които подкопават фундамента на демокрацията в България.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
