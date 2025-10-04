 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Съюзник на Орбан. Партията на Бабиш печели убедително изборите в Чехия

11 коментара
Андрей Бабиш, сн. БГНЕС
Движението "Действие на недоволните граждани" (известно с абревиатурата си на чешки език АНО и окачествявано като дясно, популистко и антиимигрантско) на бившия премиер Андрей Бабиш е на първо място с 38.2% от гласовете, сочат неокончателни резултати от проведените вчера и днес избори за долната камара на чешкия парламент, публикувани от чешката новинарска агенция ЧТК, чешката национална телевизия и телевизия Си Ен Ен Прима Нюз, при преброени 50% от гласовете.
 
На второ място е управляващата дясноцентристка коалиция "Заедно" на сегашния премиер Петър Фиала с 20.6% от гласовете.
 
На трето място е либералната и проевропейска партия "Кметове и независими", която е коалиционен партньор на "Заедно" в сегашното правителство, с 10.6%.
 
На четвърто място е крайнодясната партия "Свобода и пряка демокрация" с 8.3%.
 
На пето място е Партията на пиратите, която също е проевропейска и либерална, и която до миналата година беше част от правителство, със 7.7%.
 
На шесто място със 7.1% е дясното движение "Автомобилисти за себе си", което се обявява против зелените политики на ЕС.
 
Неокончателните резултати сочат, че засега крайнолявото обединение "Стига!" остава извън парламента с 4.6% от гласовете.
 
Промяна от настоящото център-дясно правителство би дала тласък на популисткия, антиимиграционен лагер в Европа и би могла да затвърди съпротивата срещу климатичните цели на Европейския съюз, отбелязва Ройтерс.
 
Чехите преживяха няколко скока на инфлацията след пандемията и руското нахлуване в Украйна и се възстановяват бавно от един от най-тежките спадове в реалните доходи в Европа, пише още агенцията.
 
Това, както и няколко корупционни скандала, навредиха на коалицията на премиера Петър Фиала и на либералните му съюзници в правителството, които се фокусираха върху постепенното намаляване на бюджетния дефицит.
 
Бабиш, чиято партия ANO водеше с двуцифрена преднина в повечето социологически проучвания, е съюзник на премиера на Унгария Виктор Орбан в групата "Патриоти за Европа" в Европейския парламент.
 
71-годишният Бабиш, който вече беше премиер между 2017 и 2021 г., заема двусмислена позиция относно помощта за Украйна - за разлика от правителството на Фиала, което подкрепя Киев през цялата война с Русия.

Ключови думи

Чехия Орбан Бабиш
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

11 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. ASSHOW
    #11
    Отговор на коментар #5

    Ний сме прости, не я предполагаме таз причина ;) ама ти си по-прост, че твърдиш, че я знаеш

  2. ASSHOW
    #10
    Отговор на коментар #7

    Пак не си разбрал какви невежи тъпотии ги дращиш. Света без Европа, кой е бе, "стария континент" е владял под различни форма всички познати ни страни на тази планета ;)

  3. ASSHOW
    #9
    Отговор на коментар #7

    Кроотко бе, превъзбуждаш се излишно, още не са се родили успешно управляващи популисти! Дори Орбан, който смуче едновременно от ЕС и от Кремъл и се мазни на Тръмп, пак го е закъсал здравата, а сега му секват евтиния блатен петрол и газ. Инфлацията в Унгария и без това е рекордно висока, двойно над средната в ЕС от години назад, а той даже се опитва да контролира част от цените на стоките от първа необходимост. Радвай си се, невменяемите малко ви трябва, една фафла с шарена опаковка и сте на седмото небе

  4. anton nikolov
    #8

    Дъртият мошеник няма да има мнозинство, ще са му нужни още две партии.

  5. Велика Бьлгария!
    #7

    жълтопвета , какво става ? Света се събуди отдавна, сега е ред на Европа ? Пляссссссс..... Плясссссссссс ... Само шамари ядете напоследък бе , що така ?

  6. Г. М. Д.
    #6
    Отговор на коментар #2

    Абе ти май от личен опит ги знайкаш тия ми ти работи - за прането изотзаде ... Тя и жена ти се пере така ... и то от много време !

  7. Мазен Кумунис
    #5
    Отговор на коментар #1

    По същата причина, по която Простий Кирчо още не е в затвора! ;)

  8. Alive & Kicking
    #4

    Най- ми е смешно, когато съдрани лелки от типа "А на нас, кой ще ни даде парииии?" да гласуват за милиардери, дето ще ги "оправят" и ще им дадат пари. Същите галфони и мага-мега-малоумници, като тези, дето гласуваха за император Тръмпон.

  9. мунчо в затвора!
    #3
    Отговор на коментар #1

    Защото чакат да минат изборите.Сега има имунитет тоя престъпник, измамил ЕС с 2 милиона долара.Районният съд в Прага го чака.Но президентът Петър Павел, който не е путиноид като нашия мунчо и има правомощия да не назначава премиер, ще изпрати в канала чешкия Копейкин.Но сред чехите няма безродни русороби като тук и те никога няма да изоставят Украйна и да подкрепят рашизма, освен това останалите партии могат да направят коалиция и да изолират мошеника.

  10. Poro
    #2
    Отговор на коментар #1

    Някъде из кабинетите на чешкото правосъдие: -шефе, anton nikolov пита, Защо този дърт папуняк, крадец и мошеник не е в затвора ? - кой питал? - anton nikolov. -абе я да оди се пере отзаде!

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни