Съюзник на Орбан. Партията на Бабиш печели убедително изборите в Чехия

Движението "Действие на недоволните граждани" (известно с абревиатурата си на чешки език АНО и окачествявано като дясно, популистко и антиимигрантско) на бившия премиер Андрей Бабиш е на първо място с 38.2% от гласовете, сочат неокончателни резултати от проведените вчера и днес избори за долната камара на чешкия парламент, публикувани от чешката новинарска агенция ЧТК, чешката национална телевизия и телевизия Си Ен Ен Прима Нюз, при преброени 50% от гласовете.
На второ място е управляващата дясноцентристка коалиция "Заедно" на сегашния премиер Петър Фиала с 20.6% от гласовете.
На трето място е либералната и проевропейска партия "Кметове и независими", която е коалиционен партньор на "Заедно" в сегашното правителство, с 10.6%.
На четвърто място е крайнодясната партия "Свобода и пряка демокрация" с 8.3%.
На пето място е Партията на пиратите, която също е проевропейска и либерална, и която до миналата година беше част от правителство, със 7.7%.
На шесто място със 7.1% е дясното движение "Автомобилисти за себе си", което се обявява против зелените политики на ЕС.
Неокончателните резултати сочат, че засега крайнолявото обединение "Стига!" остава извън парламента с 4.6% от гласовете.
Промяна от настоящото център-дясно правителство би дала тласък на популисткия, антиимиграционен лагер в Европа и би могла да затвърди съпротивата срещу климатичните цели на Европейския съюз, отбелязва Ройтерс.
Чехите преживяха няколко скока на инфлацията след пандемията и руското нахлуване в Украйна и се възстановяват бавно от един от най-тежките спадове в реалните доходи в Европа, пише още агенцията.
Това, както и няколко корупционни скандала, навредиха на коалицията на премиера Петър Фиала и на либералните му съюзници в правителството, които се фокусираха върху постепенното намаляване на бюджетния дефицит.
Бабиш, чиято партия ANO водеше с двуцифрена преднина в повечето социологически проучвания, е съюзник на премиера на Унгария Виктор Орбан в групата "Патриоти за Европа" в Европейския парламент.
71-годишният Бабиш, който вече беше премиер между 2017 и 2021 г., заема двусмислена позиция относно помощта за Украйна - за разлика от правителството на Фиала, което подкрепя Киев през цялата война с Русия.
