Създателят на EnduroSat Райчо Райчев иска да превърне летище в база за космически иновации

Създателят на една от най-успешните български компании, произвеждаща и изстрелваща сателити в космоса - EnduroSat ("Ендуросат"), иска да превърне летището в Доброславци в център за космически иновации. Това съобщи той в интервю за бТВ. През седмицата EnduroSat обяви, че е привлякла втора голяма инвестиция - на стойност 104 млн. долара, като в същото време откри най-големия космически център на Балканите.
През май EnduroSat привлече и 49 млн. долара от фонд с участието на американския визионер и милиардер Питър Тийл.
Стратегическата цел на EnduroSat е да се демократизират космическите данни, като се намали драстично цената им. "В момента цената на гигабайт данни от космоса в индустрията е между 3000 и 5000 долара. Нашата цел е да стигнем до около 1 долар на гигабайт. Това е революция за пазара и ще позволи на малки и средни предприятия по целия свят да използват тези данни, които доскоро бяха достъпни само за големи корпорации и държави", каза Райчев.
Райчо Райчев вижда летището в Доброславци като бъдеща база за космически операции и производство.
"Това летище е напълно изоставено, но с правилните партньори може да се превърне в плацдарм за нов икономически сектор в България. Имаме вече силни американски и европейски партньори, готови да инвестират и да създадат работни места. Това е шанс София да се превърне в център на иновации в космоса", каза младият предприемач.
Райчев подчерта, че успехът на EnduroSat е резултат както на технологично ноу-хау, така и на визия за развитие на целия сектор в България.
"България може да стане лидер в Европа по продукти, свързани с отбраната и космоса, в рамките на следващите 3–5 години. Ние вече изградихме екосистема от над 1000 специалисти и множество компании, които произвеждат компоненти за космически системи. Това е устойчив модел, който може да трансформира българската икономика", смята бизнесменът.
Райчо Райчев разказа отново каква е философията на компанията му и как се различава от останалите космически играчи в света.
"Така наречените космически компании са основно компании за данни – те изстрелват сензори, събират информация и я продават. Само около 15% от индустрията са тези, които всъщност строят инфраструктура – ракети, сателити. Ние сме в тази група – строим сателити и космически системи. И нашият подход е различен – създаваме модулни сателити, които могат да изпълняват различни мисии, което намалява значително разходите и ускорява производството", обясни Райчо Райчев.
През седмицата EnduroSat откри в София най-големия космически производствен център на Балканите - 17 500 кв. м лаборатории и производство. Целта е да могат да се сглобяват по два високотехнологични сателита на ден.
"Като предприемач винаги се надяваш още по-бързо да се развиват нещата, отколкото се случват. Някак научих с времето, че проектите не се случват със скоростта на мисълта ми, но съм горд с екипа - 300 млади инженери, повечето от тях българи, в България, изграждат капацитет, който е на световно ниво – това мога да кажа по резултатите, които постигаме и по типа клиенти, които вече имаме и с които работим, както и по резултатите, които вече летят в орбита. Ние имаме над 60 сателита в орбита. Ако видите цялата история на целия Източен блок, най-вероятно в модерната история са изстреляли всичките заедно по-малко отколкото EnduroSat за последните две години“, каза още Райчо Райчев в предаването "120 минути" по бТВ.
Ха на бас че като/ако го направи "прасчо" & "гойко" ще поискат и техният дял от по 50%
Хахахахх верно ли засран азиатец си мечтае за космически технологии в кенефа...хахахах
хм.. дали пък не е със сюжет: "Американская фирма Трансцептор Тьехнолоджи приступила к разработку нового супер компютра .....", а мьй ... наблюдеам!
Горкият, явно още не се е зблъскал с административната мафия, затова е все още оптимист.
Всяко разбиване на всеки монопол е добре за пазара и човечеството. Двойно по-вярно за монопола на руZката падлога мъйск. От ESA да не се ослушват, а да подкрепят това явно талантливо момче, преди да го прилапа тЭхно-фюрерът тиййл. И дано е умен да се опази от руZките къртици и "доброжелателни помагачи" с мераци да отпънат какво може...