"Съзвездие" от 290 спътника на ЕС ще конкурира Starlink на Мъск

Европейската комисия съобщи, че е подписала 12-годишен концесионен договор с консорциума SpaceRISE за мрежа от 290 спътника в рамките на инфраструктурата за устойчивост, взаимосвързаност и сигурност чрез сателит (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite или IRIS).

Това партньорство ще разработи, внедри и управлява новата система на Европейския съюз, което е значителна стъпка към суверенитета и сигурната свързаност на Европа, се казва в съобщението на ЕК.

Проектът ще осигури на страните-членки на ЕС и техните правителства стабилна и сигурна криптирана глобална интернет връзка свързаност, от която ще се ползват и частните компании и гражданите.

В "съзвездието" от сателити ще бъдат инвестирани 10.6 млрд. евро от публични инвестиции на ЕС и от Европейската космическа агенция (ESA), както и частни инвестиции от консорциума SpaceRISE. Мрежата ще бъде алтернатива на Starlink на американския милиардер Илон Мъск, се казва в публикация на Bloomberg.

Това е много закъснял старт за ЕС, който се опитва да преодолее изоставането си от Starlink, която разполага с повече от 6000 спътника и има клиенти в около 100 държави, отбелязва американската агенция.

ЕС се опасява да не стане зависим от частна услуга, след като военни от цял свят проявиха интерес към приложенията на Starlink. Планът, който ще бъде осъществен чрез публично-частно партньорство, има за цел IRIS2 да бъде европейска алтернатива на трети страни.

IRIS2 - сигурна спътникова свързаност

IRIS е третата водеща програма на Европейския съюз, която трябва да отговори на дългосрочни предизвикателства в областта на сигурността, безопасността и устойчивостта.

Тя предлага усъвършенствани услуги за свързаност на правителствените потребители и преодолява пропуските в свързаността в целия ЕС, се казва в съобщението на ЕК.

Системата IRIS ще използва предимствата както на сателитите със средна земна орбита (MEO), така и на спътниците с ниска земна орбита (LEO). Това ще осигури услуги за сигурна свързаност за държавите-членки на ЕС, и правителствените органи, както и високоскоростен широколентов достъп за частни компании и европейски граждани, включително покритие в зони, лишени от свързаност.

Консорциумът SpaceRISE

Консорциумът SpaceRISE е натоварен с изпълнението на този амбициозен проект.

В него влизат трима водещи европейски оператори на спътникови мрежи - базираната в Люксембург SES SA, френската Eutelsat SA и испанската Hispasat S.A.

Те са подкрепени от основен екип от европейски подизпълнители от екосистемата на саткома. Ключови партньори са Thales Alenia Space, OHB, Airbus Defence and Space, Telespazio, Deutsche Telekom, Orange, Hisdesat и Thales SIX.

Публично-частно партньорство до 2030 г.

С 12 годишния концесионен договор се установява стабилно публично-частно партньорство до 2030 г., посочва Европейската комисия.

Финансирането ще бъде осигурено от публични инвестиции от ЕС и Европейската космическа агенция (ESA), заедно с частни инвестиции от консорциума SpaceRISE.

За да се гарантира финансова устойчивост, Еврокомисията ще поеме първоначални бюджетни задължения съгласно настоящата многогодишна финансова рамка.

ЕС ще инвестира 6 милиарда евро, компаниите ще отделят още 4.1 милиарда евро, а Европейската космическа агенция ще предостави 550 милиона евро.

Бъдещото финансиране след 2027 г. ще зависи от приемането на последващи програми от Европейския парламент и Съвета на ЕС заедно с наличието на бюджетни кредити.

С проекта IRIS Европейският съюз укрепва позицията си на световен лидер в сигурната спътникова свързаност, като гарантира устойчивост на възникващите предизвикателства. Тази програма не само отговаря на днешните нужди от свързаност, но и полага основите за стратегическата автономност на Европа в цифровизирания свят, се казва в съобщението на Еврокомисията.

Коментари

Новият еврокомисар на блока по въпросите на отбраната и космическото пространство Андрюс Кубилюс приветства подписването като "голяма стъпка напред" за сигурността и отбраната на блока. Той заяви, че Европа е застрашена по много начини, включително от заглушаването на навигационните сигнали от страна на Русия.

"По време на война не можем да си позволим да изгубим свързаност", заяви Кубилюс. Starlink е важен фактор по време на войната в Украйна, където киевската армия го използва за провеждане на военни операции. Консултантската роля на Мъск в бъдещата администрация на Доналд Тръмп повдига допълнителни въпроси за това как тази роля може да повлияе на операциите на Starlink.

"В индустрията се говори, че Starlink е победил и всички останали са мъртви? Това не е вярно", каза главният изпълнителен директор на SES Адел Ал-Салех в интервю за Bloomberg.

"Те инвестират много пари, така че е много трудно да се конкурират с тях. Въпреки това всяка страна и всеки народ иска да има суверенитет и независимост. Дори малките държави искат да изстрелят сателит", добави той.

Ал-Салех заяви, че договорът за IRIS2 ще позволи на компании като SES, която разработва сателити, работещи на по-висока орбита от Starlink, да процъфтяват благодарение на това, че ЕС е техен "основен клиент".

SES и другите компании също ще могат да продават части от услугите си на търговски клиенти. Служител на Европейската комисия заяви, че около половината от капацитета на съзвездието ще бъде запазен за правителствени дейности.