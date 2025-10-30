Сблъсък между Пеевски и Рашков заради вота в Пазарджик

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски обвини депутата и бивш вътрешен министър Бойко Рашков, че е участвал в "пърформанс" за изборите в Пазарджик. Рашков отхвърли обвиненията, а според ПП Пеевски се опитва да отвлече вниманието от държавния бюджет за догодина.
В четвъртък сутринта Пеевски излезе пред журналистите в парламента, размахвайки снимка, на които се виждат Бойко Рашков и друг човек и обяви:
"Всичко е било пърформанс, организиран от пуделите и пачките. И какво направиха в Пазарджик? Заловиха собствените си коли. Измамници. За пореден път ескалираха напрежение, опитаха се да объркат хората. И с кого хапват лютеница тук? С този от автомобилите".
Лидерът на "Ново начало" обяви, че човекът на снимката с Рашков се казва Мухарем, а прякорът му е "Мухата". На снимката се вижда как Рашков и мъжът се ръкостискат до казан с лютеница.
Малко след това Рашков обясни, че не познава въпросния човек и в деня на изборите в Пазарджик е следил за нарушения в ромската махала на града, където много непознати са се приближавали до него, за да му стискат ръката. Показа и видео, заснето в изборния ден в махалата, в което казва, че е там от сутринта и е забелязал присъствие на хора от други места, например от Буковлък, и казва, че "Делян Пеевски се е погрижил тук да предизвика голяма ромска концентрация така че тук да се подкрепят местните тартори да могат да купуват, да продават и да правят каквото си искат".
Пред журналистите в парламента показа видеото от телефона си, а във фейсбук страницата на партията има клип със същото съдържание, но от друг ъгъл.
Според Рашков въпросното видео е доказателство за несъстоятелността на обвиненията на Пеевски.
"Аз съм в центъра на махалата, където гласуваха роми. Присъствах, струва ми се, в 44 секция, в която гласуваха само роми. И председателят на комисията беше доведен от Буковлък, Плевенско, за да ръководи изборния процес там в тази секция. Тоест, големите специалисти. Когато аз бях министър, работехме там много усилено и стопирахме купуването и продаването на гласове", разказа за изборния ден Рашков.
По повод мъжа на снимката, показана от Пеевски, Рашков каза:
"Аз нямам представа кой е този човек, защото, както видяхте на този запис, минават хора край мен и ме поздравяват. Аз с някои се здрависвам, с някои не се. Трябва ли да търпя укори? На тези избори точно в центъра на махалата, до училището, в което се провеждаха избори".
По думите му някои от хората, с които се здрависал, били учудени, че ходи без охрана. "Аз им казах: "Не, аз не съм Пеевски", но това вече не е на записа".
"Пеевски след три седмици успя да намери за кризисен пиар една снимка на улицата с господин Рашков, който в тоя момент спря половината вълна от купени гласове", каза председателят на ПП Асен Василев и попита:
"Купувачът на гласове мислите, че случайно се здрависва? Или е изпратен? Или е абсолютно изпратен".
По думите му "с този кризисен пиар Пеевски се опитва да отвлече вниманието от истинския въпрос на деня", който е свързан с бюджета: "Всички български граждани ше бъдат натоварени с между 600 и 1000 лева в зависимост колко са им заплатите на година, да се бръкнат в джоба и от техния джоб парите да отидат в прасето-касичка".
ДПС стана първа политическа сила в Пазарджик на извънредните избори за общински съветници, които се проведоха на 12 октомври. Партията получи 17.3% от вота и така си осигури 8 мандата в общинския съвет. На предходните местни избори през 2023 г. ДПС имаше едва 2.32% от гласовете за общински съветници и нямаше свой общински съветник. През 2019 година процентите бяха сходни - 2.58%, но партията все пак имаше един съветник.
На вота този месец атмосферата беше напрегната, имаше рекорден брой наблюдатели и десетки сигнали за купен вот.
В село Огняново наблюдатели задържаха трима души, за които се твърдяло, че предлагат пари срещу глас. От полицията заявиха, че при обиските на автомобилите и на тримата мъже не са открити доказателства за изборна търговия. Обяснението беше, че търсели работници.
В село Алеко Константиново пък за кратко време гласуваха 300 души.
Развява някакви снимки с Рашков и това е политика . Не е политика , а е простащина
Простащината няма край , както и глупостта няма край