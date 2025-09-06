Сблъсъци между полиция и демонстранти при нови протести в Сърбия

Сблъсъци между полиция и демонстранти избухнаха по време на протест в сръбския град Нови Сад в петък вечер, предават сръбските медии, цитирани от БТА.

Той се проведе под надслов "Сърбия, чуваш ли ни?" и беше организиран от студенти, участващи в блокада на местния университет. Студентите заявяват, че протестът е отговор на полицейското насилие и “неоправданото присъствие на полицията в сградите на два факултета в Нови Сад”. Протести бяха организирани и в други градове, включително в Ниш, Ужице и Чачак.

От края на август и началото на септември по искане на администрацията университета в Нови Сад в сградите на факултетите по философия и спорт има разположени полицейски кордони.

Първоначално протестър е бил пред философския факултет, като полицейски и жандармерийски части, екипирани за борба с безредици, са отблъсквали демонстрантите и са ги разпръснали в различни посоки.

Някои от протестиращите са държали запалени факли, други са скандирали срещу сръбския президент Александър Вучич, предаде БТА.

Протестиращите са хвърляли камъни и сигнали ракети срещу полицията, докато силите на реда са използвали сълзотворен газ.

Повечето от събралите се в Нови Сад протестиращи са носели маски, водолазни очила, шалове и други предпазни средства.

По време на сблъсъците има и пострадали, но броят им не се съобщава.

Именно в Нови Сад преди 10 месеца 16 души загинаха при инцидент на жп гарата и това отприщи организирането на масови антиправителствени протести, оглавени от студенти с искане за свикване на предсрочни избори и наказания за виновните за смъртта на жертвите.

"Държавата е по-силна от всеки друг"

Сръбският президент Александър Вучич обяви в събота сутрин, че държавата ще се намеси и няма да позволи институциите да бъдат унищожавани, разрушавани и палени, предаде БТА.

"Хората в Сърбия трябва да знаят, че държавата е по-силна от всеки друг. Така беше днес, така ще бъде утре, така ще бъде винаги. Държавата Сърбия е силна държава, сериозна държава и отговорна държава", каза Вучич в извънредно изявление след безредиците в Нови Сад.

По думите му 11 полицаи са ранени, а няколко души са арестувани.

"Имаше директни призиви в социалните мрежи за линчуване и насилие срещу държавни органи. Това са обикновени страхливци, които нападат хора, които просто си вършат работата. И никога няма да спечелят", каза Вучич.

Според него в Нови Сад е имало около 7000 души, а на останалите протести общо 2300 граждани.

По думите му "някои, редом с членове на Европейския парламент, са се опитали да застрашат стабилността в Сърбия".

"Вървете да разрушавате страната си, не разрушавайте Сърбия. Мислите ли, че се страхувам от вас? Ни най-малко!", обяви Вучич.