Сблъсъци между полиция и демонстранти при нови протести в Сърбия

Сблъсъци между полиция и демонстранти избухнаха по време на протест в сръбския град Нови Сад в петък вечер, предават сръбските медии, цитирани от БТА.
Той се проведе под надслов "Сърбия, чуваш ли ни?" и беше организиран от студенти, участващи в блокада на местния университет. Студентите заявяват, че протестът е отговор на полицейското насилие и “неоправданото присъствие на полицията в сградите на два факултета в Нови Сад”. Протести бяха организирани и в други градове, включително в Ниш, Ужице и Чачак.
От края на август и началото на септември по искане на администрацията университета в Нови Сад в сградите на факултетите по философия и спорт има разположени полицейски кордони.
Първоначално протестър е бил пред философския факултет, като полицейски и жандармерийски части, екипирани за борба с безредици, са отблъсквали демонстрантите и са ги разпръснали в различни посоки.
Някои от протестиращите са държали запалени факли, други са скандирали срещу сръбския президент Александър Вучич, предаде БТА.
Протестиращите са хвърляли камъни и сигнали ракети срещу полицията, докато силите на реда са използвали сълзотворен газ.
Повечето от събралите се в Нови Сад протестиращи са носели маски, водолазни очила, шалове и други предпазни средства.
По време на сблъсъците има и пострадали, но броят им не се съобщава.
Именно в Нови Сад преди 10 месеца 16 души загинаха при инцидент на жп гарата и това отприщи организирането на масови антиправителствени протести, оглавени от студенти с искане за свикване на предсрочни избори и наказания за виновните за смъртта на жертвите.
"Държавата е по-силна от всеки друг"
Сръбският президент Александър Вучич обяви в събота сутрин, че държавата ще се намеси и няма да позволи институциите да бъдат унищожавани, разрушавани и палени, предаде БТА.
"Хората в Сърбия трябва да знаят, че държавата е по-силна от всеки друг. Така беше днес, така ще бъде утре, така ще бъде винаги. Държавата Сърбия е силна държава, сериозна държава и отговорна държава", каза Вучич в извънредно изявление след безредиците в Нови Сад.
По думите му 11 полицаи са ранени, а няколко души са арестувани.
"Имаше директни призиви в социалните мрежи за линчуване и насилие срещу държавни органи. Това са обикновени страхливци, които нападат хора, които просто си вършат работата. И никога няма да спечелят", каза Вучич.
Според него в Нови Сад е имало около 7000 души, а на останалите протести общо 2300 граждани.
По думите му "някои, редом с членове на Европейския парламент, са се опитали да застрашат стабилността в Сърбия".
"Вървете да разрушавате страната си, не разрушавайте Сърбия. Мислите ли, че се страхувам от вас? Ни най-малко!", обяви Вучич.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.