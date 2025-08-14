Сблъсъци между привърженици и противници на Вучич в Сърбия

Сръбската полиция се намеси снощи заради напрежение между привърженици на управляващата партия на президента Александър Вучич и протестиращи срещу управлението му, предаде Ройтерс.

Това стана по време на инцидент пред офиса на Сръбската прогресивна партия на Вяучич в Нови сад. Привърженици на сръбския президент са хвърлили факли и пиратки срещу протестиращи. В отговор те са счупили витрините на офиса, което е довело до намесата на полицията, предаде регионалната телевизия „Ен 1“ (N1).

Сериозната ескалация на напрежението в Сърбия продължава, посочва Ройтерс. Антиправителствените протести продължават вече повече от 9 месеца. Те избухнаха след рухването на бетонната козирка на жп гарата в Нови Сад на 1 ноември 2024 г. При инцидента загинаха 16 души.

В сряда вечерта в редица сръбски градове имаше протестни разходки под надслов "Сърбио, събуди се!", организирани от студентите.

В Белград гражданите се събраха в 20 ч местно време на пет различни локации.

"Вече нямаме държава, вече нямаме институции, този човек, който се нарича президент на републиката, е начело на организирана престъпна група. Тук хората трябва да вземат нещата в свои ръце, тук, в момент, когато държавата вече не съществува, тя трябва да бъде възстановена", каза писателят Деян Атанацкович, който присъства на протеста пред сградата на Юридическия факултет в Белград, предаде N1.

Той допълни, че "хората, извършили насилие, трябва да бъдат наказани за това насилие".

"Най-голямото наказание ще бъде да бъде съден според законите на тази страна, върху които той плю и които ние ще върнем в сила", каза писателят по адрес на сръбския президент Александър Вучич, предаде БТА.

На пресконференция късно снощи президентът Александър Вучич, заедно с вътрешния министър Ивица Дачич, заяви, че 16 полицаи и около 60 поддръжници на партията му са били ранени в Нови Сад.

Той обвини неназовани чужди сили в организиране на безредиците и обеща арести.

"Лицата, които нарушиха закона, ще бъдат задържани. Тази вечер предотвратихме катастрофален сценарий, планиран от някого отвън", заяви Вучич .

На кадри на частната телевизия N1 се вижда как факли и пиратки се хвърлят по протестиращи в Нови Сад от посоката на офисите на Сръбската прогресивна партия. В репортажи са показани протестиращи с окървавени лица, твърдящи, че поддръжници на Вучич, са ги нападнали с пръчки и палки.

Опозиционното движение обвини и лоялните на Вучич за сблъсъците. В столицата Белград с полицейски части блокираха достъпа на антиправителствени протестиращи до района на парк, близо до парламента, където привърженици на Вучич лагеруват от март.

На други места в Белград протестиращи влязоха в сблъсъци с полицията, която им попречи да стигнат до местни офиси на Сръбската прогресивна партия.

По време на многохилядния протест на Видовден, 28 юни, в Белград - значима дата, натоварена с историческа символика за сърбите, студентите призоваха за провеждане на предсрочни парламентарни избори и поискаха гражданите да ги подкрепят като участват в различни форми на гражданско неподчинение.

Многомесечните протести в Сърбия се превърнаха в най-голямото предизвикателство пред президента Александър Вучич.

Уличният натиск доведе до оставка на правителството, но управляващата коалиция успя да излъчи нов кабинет и за първи път от началото на демократичните промени страната има безпартиен премиер, без опит в политиката.