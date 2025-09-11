Сделка Тръмп-Лукашенко: САЩ смекчиха санкциите срещу Беларус срещу свобода за 52-ма политически затворници

САЩ отмениха санкциите срещу националния превозвач на Беларус, "Белавия", съобщи Джон Коул, представител на американския президент. Това стана след среща с несменяемия президент на републиката Александър Лукашенко в Минск. Коул уточни, че решението е одобрено от всички министерства и ведомства по нареждане на ръководителя на Белия дом Доналд Тръмп това да се направи „незабавно“.

В замяна Лукашенко се съгласи да освободи 52 политически затворници. На 11 септември те „безопасно преминаха литовската граница“, съобщи литовският президент Гитанас Науседа.

Това е най-голямата група затворници, помилвани досега от Лукашенко, който се опитва да възстанови отношенията си със САЩ след години на изолация и санкции срещу бившата съветска република.

Но е далеч от общо 1300 или 1400 затворници, чието освобождаване Тръмп беше поискал в разговор с Лукашенко миналия месец и в последвалите публикации в социалните мрежи.

Сред освободените са бившият кандидат за президент от 2010 г. Николай Статкевич, който беше осъден на 14 години затвор през 2021 г. за „организиране на масови безредици“, и Елена Романовскене, ръководител на маркетинговия отдел на беларуския санаториум в Друскининкай. През 2024 г. тя беше обвинена в шпионаж и осъдена на 6 години.

Пресслужбата на Лукашенко уточни, че са освободени общо 14 чужденци: шестима граждани на Литва, по двама представители на Латвия, Полша и Германия, един гражданин на Франция и един на Великобритания.

Беларуската агенция Белта цитира Коул, адвокат, действащ от името на Тръмп, който каза, че американският президент е съобщил на Лукашенко, че САЩ искат да отворят отново посолството си в Минск.

По-рано Лукашенко посрещна Коул в Минск, съобщи БелТА. Коул е предал на Лукашенко писмо от Тръмп на английски език, подписано с "Доналд".

"Ако Доналд настоява, че е готов да приеме всички тези освободени затворници, Бог да ви благослови, нека се опитаме да сключим глобална сделка, както г-н Тръмп обича да казва, голяма сделка“, каза Лукашенко, който също похвали американския лидер за търсенето на мирно споразумение в Украйна.

Коул заяви, че фактът, че Тръмп е подписал писмото просто с "Доналд", е "рядка проява на лично приятелство".

През юни Лукашенко освободи 16 политически затворници след среща в Минск с Коул и пратеника на президента на САЩ Кийт Келог. Тогавашният лидер на опозицията Сергей Тихановски беше сред тях. През 2020 г. той щеше да се кандидатира за президент, но беше арестуван, а съпругата му Светлана Тихановская, която опозицията и ЕС смятат за истинския победител на изборите, издигна кандидатурата си.

След това Тръмп и Лукашенко се чуха по телефона на 15 август, преди ръководителят на Белия дом да се срещне с руския президент Владимир Путин в Аляска. След това американският лидер заяви, че преговаря за освобождаването на още 1300 затворници. Много от тях бяха арестувани по време на потушаването на масовите протести след изборите през 2020 г. В една от последващите си публикации в социалната мрежа Truth Social Тръмп повтори това число и похвали Лукашенко, намеквайки, че очаква от него да предприеме подходящи стъпки. Беларуският владетел потвърди факта, че се обсъжда сделка, включваща облекчаване на санкциите в замяна на освобождаването на политически затворници.

Първите ограничения срещу „Белавиа" бяха въведени от Министерството на търговията на САЩ на 8 април 2022 г., като беше забранено използването на американски самолети за полети до самата република и до Русия поради нахлуването в Украйна. Тъй като превозвачът игнорира това искане, през юни ведомството забрани на компании по целия свят да ремонтират или по друг начин да използват американски резервни части или оборудване за обслужване на флота на „Белавиа". На 9 август 2023 г. санкциите станаха пълни.

Сега американското посолство във Вилнюс съобщи, че ограниченото облекчение ще позволи на "Белавия" да обслужва и купува компоненти за съществуващия си флот, който включва самолети "Боинг"“.

В същото време авиокомпанията остава в черния списък на ЕС. Тя беше включена там след принудителното кацане на пътнически самолет на Ryanair през 2021 г. в Минск, при което бе задържан намиращият се на борда Роман Протасевич, редактор на опозиционния Telegram канал Nexta, координирал протестите след президентските избори през 2020 г..