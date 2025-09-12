Сделка за над 9 млрд. долара. Дания предпочете Европа пред САЩ за рекордната военна поръчка

Дания планира да закупи системи за противовъздушна отбрана (ПВО) на стойност 58 млрд. Крони (9.1 млрд. долара), което представлява най-голямата поръчка на оръжия в историята на кралството.

Дания избра френско-италианската система за противовъздушна отбрана САМП/T пред американските "Пейтриът", което е огромна победа за Париж и удар за Доналд Тръмп, коментира "Политико" в брюкселската си редакция.

Изданието отбелязва, цитирано от БТА, че надпреварата между двете системи беше наблюдавана отблизо – това беше първият тест за готовността на Европа да ограничи доставките от САЩ в отговор на ненадеждността на президента Доналд Тръмп.

Копенхаген също беше обект на нападки от президента на САЩ с многократни заплахи за анексиране на Гренландия, автономна част от кралството.

Изборът на Дания е също победа и за Париж, тъй като наскоро назначеният министър-председател Себастиан Льокорню интензивно лобираше в други европейски столици, докато беше министър на отбраната, за да ги убеди в предимствата на САМП/T.

"Европейските системи могат да бъдат доставени по-бързо и по-евтино от американската система за противоракетна отбрана "Пейтриът", заяви, цитиран от АФП, ръководителят на датската организация за придобиване и логистика в областта на отбраната Пер Пугхолм Олсен.

Дания вече е сред най-водещите по изразходвани средства за отбрана в Европа като процент от БВП, с 2.37% през 2024 г. според оценките на алианса. Продължаващата война на Русия срещу Украйна, нарастващите проблеми на източната граница на ЕС и ангажиментът на лидерите на НАТО да увеличат разходите си за отбрана до 3,5% от БВП до 2035 г. обаче я накараха да разшири отбранителния си арсенал, отбелязва “Юрактив“.

Политическите партии в цялата страна, от Радикалната левица до националистическата Датска народна партия, приветстваха придобиването на системите за ПВО.