Сделка за над 9 млрд. долара. Дания предпочете Европа пред САЩ за рекордната военна поръчка

Дания планира да закупи системи за противовъздушна отбрана (ПВО) на стойност 58 млрд. Крони (9.1 млрд. долара), което представлява най-голямата поръчка на оръжия в историята на кралството.
Дания избра френско-италианската система за противовъздушна отбрана САМП/T пред американските "Пейтриът", което е огромна победа за Париж и удар за Доналд Тръмп, коментира "Политико" в брюкселската си редакция.
Изданието отбелязва, цитирано от БТА, че надпреварата между двете системи беше наблюдавана отблизо – това беше първият тест за готовността на Европа да ограничи доставките от САЩ в отговор на ненадеждността на президента Доналд Тръмп.
Копенхаген също беше обект на нападки от президента на САЩ с многократни заплахи за анексиране на Гренландия, автономна част от кралството.
Изборът на Дания е също победа и за Париж, тъй като наскоро назначеният министър-председател Себастиан Льокорню интензивно лобираше в други европейски столици, докато беше министър на отбраната, за да ги убеди в предимствата на САМП/T.
"Европейските системи могат да бъдат доставени по-бързо и по-евтино от американската система за противоракетна отбрана "Пейтриът", заяви, цитиран от АФП, ръководителят на датската организация за придобиване и логистика в областта на отбраната Пер Пугхолм Олсен.
Дания вече е сред най-водещите по изразходвани средства за отбрана в Европа като процент от БВП, с 2.37% през 2024 г. според оценките на алианса. Продължаващата война на Русия срещу Украйна, нарастващите проблеми на източната граница на ЕС и ангажиментът на лидерите на НАТО да увеличат разходите си за отбрана до 3,5% от БВП до 2035 г. обаче я накараха да разшири отбранителния си арсенал, отбелязва “Юрактив“.
Политическите партии в цялата страна, от Радикалната левица до националистическата Датска народна партия, приветстваха придобиването на системите за ПВО.
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
помня, че Хитлер във ВСВ имаше какви ли не оръжия и това водеше до сериозни проблеми в логистаката и поддръжката. така и тези мислят, че са „победили“ „ненадеждния“ Тръмп, но се молят да не вземе да напусне НАТО, че ще останат с изути гащи пред Ванка с танка.
Правилно. Американците доказаха ,че са редки л.на.
Браво!
Браво, след Дания и останалите европейски държави! Оранго да духа супата !
Стават грешки, ей на как попаднаха руските дронове в Полша, според Оранжевия кретен