СДС ще подкрепи кандидатура на ГЕРБ за президент

Ако ГЕРБ издигне своя кандидатура за президент, СДС ще я подкрепи.

Това каза пред БНТ председателят на СДС Илия Лазаров. Той обяви, че партията му няма намерение да издига собствена кандидатура:

"За президентските избори зависи от колегите от ГЕРБ. Дали ще издигнат своя кандидатура. Ако издигнат своя кандидатура, мога да кажа от сега, че ние категорично ще я подкрепим. Нямаме претенции за вицепрезидентското място. Защото смятаме, че вицепрезидентското място трябва да бъде човек, който да доведе до допълнителна подкрепа за тази кандидат-президентска двойка", каза той.

Лазаров каза още, че бившият служебен премиер Андрей Гюров, който все още не е обявил официално участието си в президентския вот, "по никакъв начин" няма да получи подкрепата на СДС, дори и евентуално ГЕРБ да застанат зад него.

"Ние (с ГЕРБ- бел.ред.) сме коалиция в рамките на този парламент. И сме коалиция с ГЕРБ по дадени тема, но нямаме ангажимент да подкрепяме чужди кандидати. Така, че ако ГЕРБ прецени да подкрепи Гюров, това е тяхно право. Но ние няма да ги подкрепим. Гюров не отговаря на изискванията", каза още Лазаров.

Според него е добра инициативата на "Прогресивна България" да бъде върнат стария ред, при който президентът определя служебния премиер.

По думите му президентската институция е "застрахователна полица" на държавата в моменти на криза:

"Ние сме в много тежък период на международна криза. Това ми е на мен специалността. Имаме две кризи от двете страни. Северно-украинската криза, руско-украинската война и имаме войната в Персийския залив. И двете навлизат в една много сложна фаза на своето развитие. На практика Съединените щати губят стратегически войната в Залива. Много сериозно. Защото нямат, не могат да минат на следващия етап на реализацията на своят план - тоест да вкарат сухопътни сили, за да завършат цялата операция. Трябва да вкарат 200-300 хиляди души, за да могат да стабилизират това, което са постигнали. Не са готови да го направят това нещо. Не са готови да дадат жертви. И влизаме в един безкраен конфликт. България е много близко до тази зона. България е много близко и до зоната, в която е руско-украинският конфликт. Много е важно. За това ви казвам, личността на президента не е да ходи да се снима по разни върхове, а той трябва да е човек, който да познава международната политика и в кризи да знае как да реагира."

По повод избора на нов ВСС, Лазаров обясни, че евентуално решение за подкрепа на кандидатури ще бъде обсъдено в рамките на коалицията ГЕРБ-СДС. "Бланкова подкрепа никога не се дава. Когато се види цялата конкретика, тогава може да говорим. Това да, това не. А какво ще поискате? Не е въпрос до искане. Това не е въпрос до пазарлък. Въпрос до принципи е. Какво ще предложат, как ще го предложат и какъв ще бъде тонът и начинът, по който ще се направи. От това зависи", твърди Лазаров.