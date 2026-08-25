СДС ще подкрепи кандидатура на ГЕРБ за президент

Ако ГЕРБ издигне своя кандидатура за президент, СДС ще я подкрепи.
Това каза пред БНТ председателят на СДС Илия Лазаров. Той обяви, че партията му няма намерение да издига собствена кандидатура:
"За президентските избори зависи от колегите от ГЕРБ. Дали ще издигнат своя кандидатура. Ако издигнат своя кандидатура, мога да кажа от сега, че ние категорично ще я подкрепим. Нямаме претенции за вицепрезидентското място. Защото смятаме, че вицепрезидентското място трябва да бъде човек, който да доведе до допълнителна подкрепа за тази кандидат-президентска двойка", каза той.
Лазаров каза още, че бившият служебен премиер Андрей Гюров, който все още не е обявил официално участието си в президентския вот, "по никакъв начин" няма да получи подкрепата на СДС, дори и евентуално ГЕРБ да застанат зад него.
"Ние (с ГЕРБ- бел.ред.) сме коалиция в рамките на този парламент. И сме коалиция с ГЕРБ по дадени тема, но нямаме ангажимент да подкрепяме чужди кандидати. Така, че ако ГЕРБ прецени да подкрепи Гюров, това е тяхно право. Но ние няма да ги подкрепим. Гюров не отговаря на изискванията", каза още Лазаров.
Според него е добра инициативата на "Прогресивна България" да бъде върнат стария ред, при който президентът определя служебния премиер.
По думите му президентската институция е "застрахователна полица" на държавата в моменти на криза:
"Ние сме в много тежък период на международна криза. Това ми е на мен специалността. Имаме две кризи от двете страни. Северно-украинската криза, руско-украинската война и имаме войната в Персийския залив. И двете навлизат в една много сложна фаза на своето развитие. На практика Съединените щати губят стратегически войната в Залива. Много сериозно. Защото нямат, не могат да минат на следващия етап на реализацията на своят план - тоест да вкарат сухопътни сили, за да завършат цялата операция. Трябва да вкарат 200-300 хиляди души, за да могат да стабилизират това, което са постигнали. Не са готови да го направят това нещо. Не са готови да дадат жертви. И влизаме в един безкраен конфликт. България е много близко до тази зона. България е много близко и до зоната, в която е руско-украинският конфликт. Много е важно. За това ви казвам, личността на президента не е да ходи да се снима по разни върхове, а той трябва да е човек, който да познава международната политика и в кризи да знае как да реагира."
По повод избора на нов ВСС, Лазаров обясни, че евентуално решение за подкрепа на кандидатури ще бъде обсъдено в рамките на коалицията ГЕРБ-СДС. "Бланкова подкрепа никога не се дава. Когато се види цялата конкретика, тогава може да говорим. Това да, това не. А какво ще поискате? Не е въпрос до искане. Това не е въпрос до пазарлък. Въпрос до принципи е. Какво ще предложат, как ще го предложат и какъв ще бъде тонът и начинът, по който ще се направи. От това зависи", твърди Лазаров.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
33 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Медиапул ме трие. Що така?
Въпросът ти е простичък за хора с нормална логика. Хора, които живеят в жълтопаветния брюкселски балон, са захранени с толкова опорки от НПО-та, фондации и грантове, че начинът им на мислене блуждае в някаква паралелна реалност, в която българският народ тръпне в очакване на кандидатурата на Гюров като новият Месия на проваления либерализъм и “обединител” на т.нар. “десен евтоатлантизъм”,
Какво беше СДС някога и до каква жалка карикатура се изpoдѝ... Отворих текста единствено от любопитство - да видя името на партийния му "лидер", не го знаех. Как и откъде са го изкопали тоя oлuгoфрeн... трябва здраво да се потрудиш да изнамериш такъв уникум. "застрахователна полица", "Северно-украинската криза" и "руско-украинската война" и кризите, което му било специалност... Главното е, че щял да подкрепи всеки кандидат-президент на герб, без изобщо да го интересува името..., ама нямало да подкрепи Гюров, даже и герб да го искат... Ами човеко си е uдuoт.
И трети път ще я настъпят, ако се стигне до балотаж и ако ПП u ДБ са въобще заедно след изборите.
Да,разбрахме,че герб е зло, но аз попитах, може ли ПП-ДБ самостоятелно да спечели президентските избори. Простичък въпрос,само с два възможни отговора.
Трябва да има конкуренция навсякъде. Доказано полезно е. Но у нас отнапред се договарят нещата и се явяват все куцащи претенденти. Ний не сме имали президент като хората. Аз таз функция я намирам подражателна и излишна за нашите условия. Бедни сме, ама фасоните ни големи. Не сме длъжни да копираме всичко отвън. Полезните неща - да. Трябва да се поопростят структурите. Всичко много обрасна, интересчии се залепиха всъде. Намаляха работещите, а ревем срещу скъпотията.
Абсурдът е в това, че вашият „единствен“ кандидат всъщност е невидим – ГЕРБ няма смелостта да покаже лицето му от страх да не лъсне репутационното му дъно. Политическото сирачество на ГЕРБ без Борисов не е логическа верига, а факт, така че си пазете пастира от Банкя, за да не се разпадне цирка ви още преди балотажа.
Истината е, че не ПП-ДБ, а точно ГЕРБ разчиства пътя на Йотова, като умишлено бламира дясната опозиция с интриги, за да няма силен общ кандидат срещу руското влияние и интереси.