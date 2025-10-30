СДВР арестува 64 души при акция срещу наркоразпространението

Столичната полиция е провела мащабна акция срещу наркоразпространението, при която са арестувани 64 души. Това съобщи директорът на СДВР Любомир Николов. Повечето задържани са клиенти, но сред арестуваните има и дилъри. Разбити са и две „бази“, в които са държани наркотиците. Едната се намира в кв. „Редута“.

"Става въпрос за открити над 10 килограма марихуана и около 4 килограма синтетични наркотици. Сумата, която открихме в тайни помещения на основния дилър на тази група, е около 100 хил. лв. Имаме още едно хубаво попадение с една наркобаза от изминалите дни, където открихме 2 килограма канабис и 1 килограм кокаин“, заяви Николов.

По думите му наркотиците са се продавали през секретни групи в "Телеграм". Според Николов тези групи са под наблюдение.

Към момента столичната полиция няма данни за разпространение на нов вид амфетамини сред ученици, каза още Николов. Поводът за изказването му бе поредната истерия в социалните мрежи, където от няколко дни се разпространява снимка на пликче с бонбони с формата на мечета и се твърди, че това е нов вид метамфетамин.

Снимката всъщност е отпреди 13 години, каза Николов. Сегашното ѝ масово разпространение е започнало след като учителка от столично училище я пуснала с предупреждение към родителите.

"Това не е нищо ново. Естествено, веднага след като установихме кой разпространява снимката, с цел превенция, незабавно потърсихме контакт с лицето. Това е учител в столично училище, която ни каза, че към настоящия момент тя не е срещата такива, просто е видяла, че в интернет пространството се разпространяват такива. Ние към момента не можем да кажем, че имаме такива наркотични вещества открити", заяви Николов.