Седем души са задържани в София за разпространение на фалшиви евро и левове



Седем души са задържани в София при различни операции срещу разпространение на фалшиви евро и левове. Акциите са проведени в последните дни.

Това обяви директорът на столичната полиция главен комисар Любомир Николов.

Двама души са задържани с 10 евро в купюри от 200 евро. Друг мъж е задържан след сделка, като у него са открити фалшиви 32 хиляди евро.

"Третият случай е след подадени многобройни сигнали от търговски обекти, предимно бензиностанции, че се установяват прокарани в обръщение 50-левови банкноти, също с много високо качество. Задържахме три лица и впоследствие още четири, свързани с прокарването в обръщение, като след обиските намерихме и там големи количества пари", каза директорът на столичната полиция главен комисар Любомир Николов.

Преди броени дни БНБ отчете най-висок брой на регистрираните и задържани фалшиви банкноти от началото на 2010 година, т.е. от 15 години насам, предаде БТА.

През третото тримесечие на тази година задържаните неистински банкноти възлизат на 2896 броя. За последно по-висок брой е бил отчитан през първото тримесечие на 2010 година, когато регистрираните фалшиви купюри са били 3327 броя.

Най-много от задържаните фалшиви банкноти са такива с номинал от 50 лева - 2748 броя или близо 95 на сто от всички регистрирани неистински пари през разглежданото тримесечие. Това е най-високият брой регистрирани неистински банкноти от 50 лева, откакто се води тази статистика. Банкнотите от 100 лева са втори по масовост - 91 броя, следвани от тези с номинал от 20 лева - 51 броя.

Задържаните фалшиви пари през третото тримесечие нарастват 2.5 пъти спрямо второто тримесечие, когато възлизаха на 1249 броя. Тогава най-много от задържаните фалшиви купюри бяха тези от 100 лева - 661 броя, следвани от тези с номинал от 50 лева - 533 броя.