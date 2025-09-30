Седем са уволнени от ДАИ заради съмнения за корупция, тече проверка срещу шефове

Седем служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) са уволнени през последните осем месеца. За тях е имало сигнали, че взимат рушвети или по-скоро са се занимавали с рекет, съобщи вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов пред БНТ.

По тези случаи няма достатъчно данни, за да бъдат предадени на разследващите органи, тъй като хората, подали сигналите, не са ги подписали, каза Караджов.

В момента се работи по случай, в който ръководители в ИААА са искали подчинени да участват в корупционни схеми. Събраните данни ще бъдат предадени в прокуратурата и на Главната дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП), допълни вицепремиерът.

"Започнаха да се охрабряват и нашите служители да разказват в писмен вид, с подписите си, къде техните началници ги натискат да събират пари“, каза Гроздан Караджов. По думите му преписката ще бъде приключена до няколко дни и ще бъде предадена на компетентните органи.

Вицепремиерът определи като "срам и позор" случая с искането на подкуп от шофьори от екипа на британската поп звезда Роби Уилямс миналата седмица. Той изнесе грандиозен концерт в неделя и на няколко пъти попита публиката как се превежда на български shit и дори я прикани да вика "лайно". Случаят с корумпираните български чиновници оттекна и в световните медии, а в социалните мрежи се напълниха с забавни колажи.

Гроздан Караджов смята, че на пътя трябва да има един контролен орган. "Трябва това двуединство на автомобилната администрация - тя си издава лицензи и в същото време тя контролира на пътя, да бъде прекъснато", заяви транспортният министър.

В правителствената програма с мерките за пътна безопасност е записано, че тази част от ИААА, която контролира на пътя, ще бъде преместена в МВР и ще мине под общ контрол за предпазване от корупция, каза Караджов.

"Там носят боди камери, имат съвсем различни правила и се надявам съвсем скоро това да се случи. ДАИ, която проверява на пътя, няма място в транспортното министерство, тя трябва да мине към контрола, който е в МВР", допълни вицепремиерът.

Той посочи, че вече има решение в "този смисъл на Министерския съвет", но предстои промяната на няколко закона, което трябва да се случи до края на годината.

Боди камери за служителите на ИААА

Междувременно "Да, България" внесе законопроект за задължително използване на боди камери от служителите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИААА).

Законопроектът предвижда при осъществяване на контрол по Закона за автомобилните превози и по Закона за движението по пътищата, служителите на ИААА да имат включени боди камери.

Това, което видяхме с камионите на Роби Уилямс, едва ли е изолиран случай, смятат от "Да, България". Припомня се и случай от преди десетина години, когато беше задържан Валентин Божков, бивш шеф на ДАИ, старото име на ИААА, със стотици хиляди в кеш в гардероба.

"Да, България" настоява законопроектът да бъде разгледан максимално бързо, защото "усещането за корупция", както в ГЕРБ наричат поголовната корупция в България, трябва да бъде пресичано категорично, докато се превърне в усещане за нормална европейска държава", се казва в становището на партията до медиите.

НПО иска независима проверка на "Автомобилна администрация"

От Института за пътна безопасност (ИПБ), които информираха медиите с искания подкуп от шофьорите на камионите за концерта на Роби Уилямс, настояват за независима и прозрачна проверка на дейността на ИААА с участие на външни експерти.

Неправителствената организация иска и публичен отчет на предприетите от транспортното министерство действия по случая, както и пълна ревизия на кадровата политика и назначенията, извършени от министър Гроздан Караджов.