Селена Гомес се омъжи за Бени Бланко

Световноизвестната певица Селена Гомес се омъжи за музикалния продуцент Бени Бланко.
Тя сподели в социалните мрежи снимки от сватбата, която идва 9 месеца след годежа им. Певицата публикува кадрите с надпис "9.27.25". "Моята съпруга в реалния живот", написа 37-годишният Бланко под публикацията на Гомес.
На церемонията в събота са присъствали около 170 гости, посочва списание "Вог". Сред тях се предполага, че са били Тейлър Суифт, както и колегите на Гомес от сериала "Убийства в сградата" Стив Мартин и Мартин Шорт.
33-годишната певица е била облечена в специално изработена сатенена рокля с гол гръб, а младоженецът – в класически смокинг с папийонка. И двата тоалета са дело на Ралф Лорън, предаде БТА.
Гомес и Бланко работиха заедно по издадения през март албум I Said I Love You First, който разказва тяхната любовна история.
