СЕМ реши да маха шефа на БНР, ако той откаже оставка

Съветът за електронни медии (СЕМ) даде една седмица на генералния директор на БНР Светослав Костов да подаде оставка, в противен случай регулаторът ще започне процедура по предсрочно прекратяване на мандата му.

Председателят на СЕМ София Владимирова съобщи това в петък по време на заседание, насрочено заради гръмкия скандал в радиото с безцеремонен опит за налагане на цензура и безпрецедентно спиране на програма "Хоризонт". Само преди седмица членовете на регулатора обсъждаха същия казус, но тогава заключението им беше, че няма законово основание за отстраняването на Костов.

Сега обаче явно са променили мнението си. "Няма да е лесно, знаете - законът не е еднозначен", каза Владимирова, която обаче не отговори на многократните репортерски въпроси защо СЕМ директно не пристъпи към процедурата по прекратяване на мандата.

Според Закона за радиото и телевизията СЕМ може да прекрати мандата на генералния директор, ако той "извършва или допуска извършването от други лица на груби или системни нарушения на разпоредбите относно принципите за осъществяване на дейността на радио- и телевизионните оператори".

"Недопустимо е в ефира на БНР да звучи Let It Be в знак на протест през 2019 година. Доверието на СЕМ в ръководството на БНР е загубено. По-лошото е, че е загубено и доверието на работещите в радиото", каза още Владимирова.

Преди две седмици от ефира бе свалена дългогодишната водеща и съдебен репортер Силвия Великова, а ресорът ѝ бе отнет, за да не отразява събитията около избора на единствения кандидат за главен прокурор Иван Гешев. Сред журналистите в БНР се надигна бунт срещу това решение, а ръководството на радиото реагира със следващ гаф – прекъсна сигнала на "Хоризонт" за няколко часа на 13 септември. Оправданието бе "техническа профилактика", което впоследствие бе опровергано, а шефът на БНР и техническият директор се оплетоха в нелепи обяснения. Казусът се разследва от прокуратурата, ДАНС и парламента.

Миналата седмица СЕМ се ограничи с налагане на глоба заради спирането на сигнала на "Хоризонт", а случаят с цензурата и натиска в радиото бе прехвърлен към прокуратурата.

Пак тогава СЕМ изслушана редколегията на програма "Хоризонт". Журналистите настояха за оставката на генералния директор на радиото Светослав Костов. Великова разказа, че той ѝ е обяснил, че четирима души са му се обаждали с искане да я свали от ефира. Обяснението било, че е много критична към единствения кандидат за главен прокурор Иван Гешев. В скандала се намеси и премиерът Бойко Борисов, който обяви случващото се в радиото за саботаж и нарече шефовете на БНР "главанаци". След остра обществена реакция Великова бе върната в ефир.

През седмицата Костов излезе с отворено писмо, от което се разбра, че няма намерения да се отказва от поста си и ще съди критиците си. Освен това се закани да продължи с "промяната на статуквото" в БНР, както той окачестви последните си действия.

В четвъртък журналисти и граждани организираха нов протест и жива верига пред сградата на БНР в защита на свободата на словото. Асоциацията на европейските журналисти – България поиска международно разследване на казуса "БНР", което да гарантира обективно установяване на фактите, тъй като Светослав Костов отрича и да му е оказван натиск, и самият той да е оказвал натиск върху журналисти.

В момента тече разследване срещу техническия директор на радиото Пламен Костов. Проверка на прокураутрата, ДАНС и Комисията за регулиране на съобщенията показа, че не е имало никаква техническа причина сигналът на "Хоризонт" да бъде спиран. Генералният директор отказва да поеме отговорност и се оправдава с предложение за профилактика от Костов, на което само сложил резолюция "Да".

Парламентарно разследване на скандала в БНР

Депутатите създадоха в петък временна анкетна комисия, която да проучи причините за безпрецедентното петчасово спиране на програма "Хоризонт", както и изнесената информация за политически натиск върху ръководството и журналисти от БНР. Отделно те възложиха на Сметната палата да извърши одит в радиото.

Досегашната практика показва, че подобни комисии не водят до никакъв сериозен резултат, освен изготвените от тях доклади, които нямат никаква сила.

За председател на комисията бе избран Тома Биков от ГЕРБ. Членове са Диана Саватева от ГЕРБ, Александър Симов и Иван Ченчев от БСП, Йордан Цонев и Хамид Хамид от ДПС, Красимир Богданов и Росен Живков от "Обединени патриоти" и Боряна Георгиева и Симеон Найденов от "Воля".

"Кой" най-вероятно е "Той"

Антон Кутев (БСП) се обяви против това комисията да бъде оглавена от депутат на управляващата партия. "Комисията трябва да отговори на въпроса "Кой?". Има ли политическо въздействие върху радиото и, ако има, кой го прави", заяви депутатът.

По думите му едва ли натискът идва от опозицията. "Съмнявам се, че човек от управляващото мнозинство ще поиска да отговори на главния въпрос: "Кой въздействаше върху медиите? Кой го прави, особено върху националното радио. Със съответния отговор. Защото този "Кой" най-вероятно е "Той", каза Кутев, който в този парламент се оказа единственият депутат, посмял да атакува Делян Пеевски, когато НС приемаше медийния закон "Пеевски". Сега Кутев не назова името на Пеевски, но бе достатъчно ясно кого визира с отравянето на въпроса "Кой", съдържащ в себе си и отговора.

От ГЕРБ не отговориха на тази негова констатация, но неофициално от партията коментират, че целият скандал в БНР е провокиран от намеса на Движението за права и свободи, което стои зад кандидатурата на Иван Гешев. Нито един представител на ГЕРБ или друга партия обаче е готов да излезе публично с подобно твърдение. Което от своя страна действително поставя под въпрос докъде ще си позволи да стигне бъдещото парламентарно разследване.

Комисията, която ще работи 2 месеца, беше създадена почти единодушно. Тя бе инициирана от БСП, след което премиерът Бойко Борисов нареди на депутатите си да подкрепят.

До одита на Сметната палата също се стигна след премиерско настояване.

Не стана ясно обаче как точно Сметната палата ще съдейства да се установи кой оказва натиск върху БНР и кой е отговорен за временното прекъсване на сигнала на "Хоризонт". Освен това Сметната палата така или иначе е задължена да одитира БНР и го прави както е предвидено по закон.

Депутатите все пак решиха да възложат финансова проверка за периода от 1 януари 2017 година до 30 септември 2019 г. Проверката трябва да започне от 1 октомври, а Сметната палата ще има време до края на следващата година да внесе в Народното събрание доклада от извършения одит.