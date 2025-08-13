Семейната ферма, която наложи пресните малини на българския пазар

Преди 25 години в България почти липсва пазар за пресни малини. У нас се отглеждат предимно стари сортове, подходящи за консервиране и замразяване. По онова време в района на ямболското село Попово има няколко хладилни бази, които изкупуват малини за преработка - и Найден Петров решава да се насочи точно в тази ниша.

Земеделието не е било първият му избор на професия. Преди малините Петров се занимава с търговия – основният източник на доходи за семейството. Решението да се насочи към земеделие идва по съвет на неговия баща, който през различни периоди от живота си е отглеждал култури и е поддържал силна връзка със земята. Найден Петров засява първите 11 дка в полето на с. Попово и в продължение на 10 години продава малини на прекупвачите - без да има особен контрол нито върху суровината, нито върху цената.

Постепенно Найден Петров усеща, че пазарът се променя. Решава да заложи на нови сортове и да се насочи към пресния пазар – стъпка, която носи немалко трудности, но и отваря пътя към растеж. С подкрепата на семейството си и включването на второто поколение – Мая и Теодор – бизнесът прави решителния завой.

Днес брандът "Отбрани", създаден от семейство Петрови, е утвърдено име на пазара на пресни берита - малини, ягоди, къпини, боровинки и френско грозде, не само у нас, но и в съседните Гърция и Румъния. С оборот от около 7 млн. лв. за 2023 г., 60 постоянни служители и 900 дка насаждения компанията се нарежда на първо място по продажби на пресни малини у нас. Съдружници в “Отбрани” са Мая и Теодор Петрови и компанията на баща им Найден - “Старт 2005” ЕООД.

Началото и визията

"На нашия баща му беше много трудно в началото, защото нямаше никакъв опит. Учеше се от грешките си. Но винаги ни е казвал, че когато е на полето, се чувства по различен начин от всичко друго, което е правил. Чувство за свобода, несравнимо с нищо друго", разказва днес голямата дъщеря Мая Радева. Тя и брат ѝ Теодор имат осем години разлика, но и двамата се присъединяват към семейния бизнес по едно и също време – по собствено желание. "В началото, като сме били малки, по-скоро са ни наказвали да помагаме на полето, но после започнахме да работим с огромно желание, хъс и любов", казва още Мая.

След десетилетие, прекарано почти изцяло в отглеждане на малини за преработка и замразяване, семейство Петрови решава да засяди пробно малини за пресния пазар. Годината е 2010 г. - свежите плодове постепенно намират пътя си към търговските вериги, а потребителите започват да търсят вкус и качество, които старите сортове не могат да предложат. През 2012 г. портфолиото на семейната ферма се разширява – към малините се добавят ягоди и къпини, а в следващите години – боровинки и френско грозде.

"От първите 11 декара през 2000 г. днес отглеждаме близо 900 декара", гордее се Мая Радева. Преминаването към прясна продукция обаче изисква нов модел на работа: "Трябва ти цех за сортиране, опаковане и съхранение, логистика, търговска мрежа. При преработката работиш с един купувач, а тук – всеки ден бусове с продукция пристигат в цеха, пакетира се по заявки и веднага тръгва към клиентите".

Ключова част от успеха са сортовете – подбирани са така, че да съчетават издръжливост при транспорт и отличен вкус. "Откакто започнахме да работим за пресен пазар, постоянно ходим в чужбина – черпим опит, гледаме да имаме най-добрите сортове. Те трябва да са вкусни, ароматни и да изглеждат добре, когато стигнат до клиента", казва от своя страна братът Теодор Петров. Компанията поддържа собствен автомобилен парк от 8 хладилни камиона.

Технологии и устойчиви практики

Разширяването на площите и пазарите изисква не само повече ръце за работа, но и инвестиции в технологии, които да гарантират качеството и да оптимизират ресурсите. За Мая и Теодор устойчивостта не е само пазарно изискване, а принцип, заложен в работата от самото начало.

Всички насаждения на "Отбрани" са био сертифицирани, макар голяма част от продукцията да се продава като конвенционална заради по-високата цена и ограниченото търсене на био у нас. Компанията има и сертификат GLOBALG.A.P., който ежегодно се подновява и контролира целия процес – от посадъчния материал до преработения продукт. "Това е най-високо признатият международен сертификат в нашата област. Хранителните вериги в Европа го изискват, а отскоро започна да се поставя като условие и в някои от българските. Сертификатът поставя акцент върху намаляването на химическите препарати, опазването на околната среда и добрите условия за работниците", подчертава Мая.

В борбата с вредителите стопанството прилага методи, които щадят природата. "Използваме хищни акари, които унищожават вредните видове, без да се прилагат препарати, застрашаващи полезните насекоми. Държим да продаваме чист продукт, който родителите спокойно да дават на децата си", разкава Теодор. Той отговаря за работата на полето, растенията, почвата и брането на реколтата, а Мая - за функционирането на хладилния цех, където плодовете се сортират, пакетират и подготвят за транспортиране според ежедневните заявки.

Технологичните решения присъстват и в ежедневната работа. "Инвестираме много в напояването – то е напълно автоматизирано и се управлява от телефон", обяснява дъщерята на основателя Найден Петров. Системата позволява прецизно дозиране и пести около 30% вода, както и човешки ресурс. Известията за аварии позволяват бърза реакция и минимизиране на загубите.

Срещу градушки фермата разполага с генератор за шокови вълни, закупен по европейски проект след тежка загуба през 2018 г., когато 70% от насажденията са унищожени. Уредът се активира около 15 минути преди достигането на градоносен облак и се използва няколко пъти във всеки сезон. "Инвестицията се изплати", коментира Теодор.

Проблемът с работната ръка

Дори най-съвременните технологии обаче не могат да заменят човешкия труд в брането на пресни плодове. "Най-големият ни проблем винаги е бил работната ръка", признава Мая.

В пиковите месеци екипът на "Отбрани" нараства от около 60 постоянни служители до близо 300 души. Всеки плод – малини, ягоди, къпини, боровинки и френско грозде – се бере изцяло на ръка. "За прясна консумация машини няма как да се използват – те нараняват плодовете", обяснява съсобственичката на бизнеса.

Недостигът на кадри често налага внос на сезонни работници. "Миналата година пробвахме с хора от Бангладеш, но неуспешно. Тази година имаме десет души от Индия за три месеца – засега сме доволни", допълва Теодор.

Проблемът се задълбочава и заради миграцията на български сезонни работници в чужбина. "Много кадърните хора в тази област заминават за чужбина – за Англия и Испания. Имаме работници в цеха за пакетиране, които всяко лято заминават за два-три месеца и се връщат при нас в края на сезона", разказва Мая.

Мотивация, пазари и бъдеще

Днес "Отбрани" продава около половината от продукцията си в България, а останалата – основно в Румъния и Гърция. "Няма как да стигнем до другия край на света – плодовете трябва да запазят свежест и вид", казва Теодор. Следващата цел е разширяване към Словакия и Унгария, с фокус върху близки пазари, където логистиката е бърза, а продуктът достига в оптимално състояние. "Трябва да покажем, че българските малини са най-хубави", допълва той.

Компанията е експериментирала и с нови продукти. Преди години опитват производство на плодови вина и сокове с изцяло собствена суровина. "Вината ги правим “на ишлеме” от нашите малини и къпини, но пазарът се оказа труден – в търговските вериги повечето плодови вина са с есенции и на много по-ниска цена", обяснява Мая. Същата съдба сполитат и плодовите сокове – има реализация на ограничени пазари, но без масов успех. Днес фокусът е изцяло върху пресните плодове, макар че семейството все още не се е отказало от пазара на плодови вина.

Мотивация обаче идва не от пазарните показатели, а от реакциите на хората, когато опитат малините на "Отбрани". "Истинският смисъл за нас е, когато видим дечицата как се радват, когато дойдат при нас и си откъснат плод, или когато случайни хора се обадят по телефона от етикета на тарелката, за да ни кажат, че много им харесват плодовете", казва Мая.

За бъдещето братът и сестрата имат ясна визия – развитие без компромис с качеството. "Искаме да се развиваме постепенно, да не губим качеството, с което работим, и да запазим лоялността на клиентите ни", казва Мая.

И двамата се надяват бизнесът да остане в семейството. Мая има двама сина, Теодор – един." Много се надяваме да продължат и следващите поколения по нашите стъпки – със същото желание, амбиция, хъс, мотивация и любов", казват те.