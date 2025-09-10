Сестри и акушерки ще бъдат включени при договарянето с НЗОК

Професионалистите по здравни грижи ще бъдат канени на преговорите между Българския лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за подписването на Националния рамков договор, с който се определят условията и цените, по които се оказва медицинска помощ. Това предвиждат приети от правителството промени в Закона за здравното осигуряване. Досега съсловната организация на медицински сестри, акушерки, лаборанти и рехабилитатори не беше представена при преговорите със Здравната каса. С приетите промени представители на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи ще бъдат канени от Българския лекарски съюз на преговорите за сключване на национални рамкови договори. По този начин съсловната организация на професионалистите по здравни грижи не става пълноправен договорен партньор на НЗОК, каквото бе искането им, но все пак получава право да участва в преговорите.

Приетите от правителството промени в ЗЗО са свързани с поети ангажименти по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Предвижда се въвеждане както на качествени, така и на количествени индикатори за оценка на лечението на пациентите.

Представители на Българския фармацевтичен съюз ще могат да участват в контролните дейности на НЗОК. Ще се оптимизира и улесни обменът на информация между НЗОК и M3.

Контролната си функция НЗОК ще може да осъществява координирано с други компетентни институции.