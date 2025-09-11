Сеул: Ким Чен-ун готви дъщеря си за свой наследник

Според южнокорейски политици, позоваващи се на своето разузнаване, лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун е затвърдил статута на дъщеря си Ким Джу Е като негов наследник, предаде Ройтерс.
Това се е случило при визитата на Ким Чен-ун в Китай за военния парад в Пекин по случай 80-ата годишнина от победата над Япония във Втората световна война. Тогава лидерът на Северма Корея беше придружаван от дъщеря си.
Джу Е е останала в сградата на посолството на Севрна Корея в Китай и не е имала публични появи, но това, че е била с баща си при това пътуване, е "достатъчно да бъде наречена" приемник на ръководителя на режима, поясни членът на комисията по разузнаването към южнокорейския парламент И Сон-гуѝон.
"По всичко личи, че статутът на Ким Джу Е като вероятен приемник на поста на баща си е затвърден, като ѝ се дава възможност да натрупа международен опит, но без да се показва", отбеляза друг депутат от разузнавателната комисия Пак Сон-уон, цитиран от БТА.
Севернокорейски представители пък бяха забелязани да заличават всички следи след визитата на Ким и дъщеря му в Китай, за да не остане ДНК от двамата. В заличаването е влизало и отнасянето на боклука от стаите им със специален самолет, пише в доклад на южнокорейското разузнаване, представен пред парламентаристите.
Първите сведения за Джу Е се появиха през 2013 г., след скандалното посещение на бившия американски баскетболист Денис Родман в Северна Корея. Тогава той разказа, че е прекарал време със семейството на Ким край морето и дори е "държал на ръце тяхното дете", което тогава назова като Чу Е.
Според южнокорейското разузнаване Джу Е никога не е посещавала официално училище, а е получавала домашно образование в Пхенян. Тя се увлича по езда, плуване и ски. В изтекла информация от брифинг на NIS през 2023 г. се твърди, че Ким Чен-ун бил особено доволен от уменията ѝ в ездата.
Ключови думи
Мисля да ида на екскурзия в Северна Корея. Евтино е между другото. Почти всеки тур оператор от Русия го прави. С Аерофлот се лети , много е удобно. Разкошна страна . Разкошни хора.