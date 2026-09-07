Северна Корея и Русия откриха днес първия автомобилен мост помежду си, съобщиха информационните агенции.
Съоръжението пресича граничната река Тюмен и двете страни го определят като важен етап в стратегическото си партньорство.
Мостът се намира близо до построения през 1959 г. железопътен "Мост на дружбата“ . Вече има директни въздушни и железопътни връзки между Москва и Пхенян.
Руският премиер Михаил Мишустин заяви, че мостът трябва да стимулира развитието между двете страни в различни сфери - включително туризма - и да създаде нови работни места.
"Убеден съм, че разширяването на трансграничната транспортна инфраструктура ще даде мощен тласък за по-нататъшното развитие на търговското, икономическото, научното, технологичното и културното сътрудничество“, заяви чрез видеовръзка Мишустин на церемонията по откриването на моста.
Строежът на новия мост, което се обсъждаше от години, започна през април миналата година. Строителството му беше договорено по време на посещение на президента Владимир Путин в Северна Корея през 2024 г.
Връзките между двете страни се засилиха от началото на войната в Украйна през 2022 г., като Пхенян изпрати хиляди войници в руската Курска област, за да помогне за отблъскване на украинското нахлуване там през 2024 г., припомня Ройтерс.
Както са я подкарали "Мадяр и ко.", определено повечко цистерни ще им трябват...поне за Ладюхите на пияниците Маша, Медведа и дъртия кон: https://offnews.bg/sviat/ukrajna-porazi-tri-ruski-rafinerii-sled-chetiridnevna-pauza-874222.html
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Разгеле! Чудесна новина! Сега вече ще можем цялата фамилия да отидем на почивка с колата в Северна Корея. Да видим как е по тяхното Черноморие :-)
Както са я подкарали "Мадяр и ко.", определено повечко цистерни ще им трябват...поне за Ладюхите на пияниците Маша, Медведа и дъртия кон: https://offnews.bg/sviat/ukrajna-porazi-tri-ruski-rafinerii-sled-chetiridnevna-pauza-874222.html
както са тръгнали - току виж доготина открили и ... колелото (-; ... А след некоя петилетка - и топлата вода ... - маладцЪЙ...
Това на снимката прилича на цистерна с бензин на път към братска Масква, че там е кът напоследък.
Дружба за векове! Да крепне любовта между непобедимата червена армия и техните приятели от Северна Корея! Слава на КПСС!
КОЛЕКТИВНОТО ЗЛО : Русия - Северна Корея- Иран... С надничането зад завесата на Комунистически Китай.
Дотук - добре... Сега остава да намерят бензин за автомобилите през автомобилния мост... Горките...
Там им е мястото на крепосните.