Северна Корея показа нова междуконтинентална ракета на военен парад

Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун демонстрира военната мощ на страната си с нова междуконтинентална балистична ракета. Тя беше показана по време на военен парад в Пхенян по повод 80 годишнината от основаването на управляващата Корейска работническа партия, предаде Ройтерс.
Воненият парад се проведе в петък вечерта и на него присъстваха китайският премиер Ли Цян, заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев и шефът на виетнамската комунистическа партия То Лам.
Северна Корея, която е ядрена държава, показа най-съвременната си междуконтинентална балистична ракета "Хвасон 20", описана от държавната Корейска централна информационна агенция (КЦТА) като "най-мощната стратегическа оръжейна система" на страната.
Серията МКБР "Хвасон" даде на Северна Корея възможност да атакува всяка точка от континенталната част на САЩ, но остават съмненията дали системите за насочване на ракетата са достатъчно усъвършенствани, за да може да достигне целта, и дали бойната ѝ глава е способна да издържи при обратното връщане в атмосферата, отбелязва Ройтерс.
На парада Ким Чен-ун произнесе реч, в която отправи "топло приветствие" към севернокорейските войници, участващи в мисии зад граница. Той посочи, че военният героизъм не се проявява само при защитата на севернокорейската земя, но и по "предните постове на социалистическото строителство", отбеляза КЦТА.
В петък Ким Чен-ун е имал разговор с Димитрий Медведев. Бившият руски президент е казал, че саможертвата на севернокорейските войници, сражавали се за Русия в Курска област, е доказателство за доверените отношения между двете страни.
Севернокорейският лидер се надява укрепването на връзките с Москва да продължи и двете страни да си взаимодействат тясно за постигането на общите цели, посочва КЦТА.
