Северна Корея вероятно разполага с до 2 тона високообогатен уран

Северна Корея вероятно притежава до два тона високообогатен уран, заяви южнокорейският министър по въпросите на обединението.

Министерството на отбраната на Южна Корея отдавна посочва, че Пхенян държи значителни количества от основния материал за производство на ядрени бойни глави. Министър Чун Дон-йонг каза, че "разузнавателните агенции оценяват запасите на Пхенян от високообогатен уран - с чистота над 90 процента - на до 2000 килограма".

"Дори в този момент урановите центрофуги на Северна Корея работят на четири обекта", заяви Чун, цитиран от АФП.

"Само пет-шест килограма плутоний са достатъчни за изграждането на една ядрена бомба", добави той.

Южнокорейският министър посочи, че 2000 кг високообогатен уран, използвани изцяло за производство на плутоний, биха били "достатъчни за изработването на огромен брой ядрени оръжия".

Чун Дон-йонг заяви, че "спирането на ядрената програма на Северна Корея е въпрос от спешна необходимост". Той смята, че санкциите няма да бъдат ефективни и единственото решение е среща на върха между Пхенян и Вашингтон.

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун заяви тази седмица, че е отворен за разговори със САЩ, стига да може да запази ядрения си арсенал.

Северна Корея, която проведе първия си ядрен опит през 2006 г. и е подложена на редица санкции на ООН заради забранените си оръжейни програми, никога не е разкривала публично подробности за съоръженията си за обогатяване на уран до септември 2024 г.

Според южнокорейското разузнаване страната управлява няколко обекта за обогатяване на уран, включително в комплекса Йонбьон. Пхенян заяви, че е извел съоръжението от експлоатация след преговори, но впоследствие го реактивира през 2021 г., предаде БГНЕС.