Северна Македония иска гаранции от ЕС, че България няма да има още искания

Управляващите в Северна Македония поискаха гаранции от Европейския съюз, за да впишат българите в конституцията си.

“Северна Македония няма да направи промени в конституцията си, освен ако Европейският съюз не даде гаранции, че това е последното условие пред страната", заяви пред “Политико“ министърът на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски.

Конституционните промени са основното изискване, за да може Скопие да започне реални преговори за членство в ЕС и са вписани в преговорната рамка на страната.

Воденото от ВМРО-ДПМНЕ правителство обаче отказва да го изпълни, като премиерът Християн Мицкоски развива мощна антибългарска кампания, чиито основни опорки са, че България ще продължи да има нови и нови условия и че е възможно Скопие да договори с ЕС по-добри условия.

“Нашият страх е: ако ние ги направим (промените в конституцията), какво ще стане, ако след шест месеца България отново ни издигне искания по въпроси като историята, идентичността и езика?“, посочи Муцунски, цитиран от БТА.

България неколкократно обяви, че няма да има нови условия, но Скопие не спазва системно и договора за добросъседство от 2017 година. Няма напредък и по изчистването на спорните исторически въпроси.

Продължават и системните проблеми на българските македонци.

В същото време ВМРО-ДПМНЕ провежда мощна дипломатическа кампания, която обаче дава ограничени резултати най-вече на ниво Европейски парламент.

Към момента ЕК е категорична, че няма да променя условията за членство.

Заради съпротивата на македонските управляващи страната бе разделена от Албания по пътя към ЕС.