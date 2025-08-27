Северна Македония иска гаранции от ЕС, че България няма да има още искания

Управляващите в Северна Македония поискаха гаранции от Европейския съюз, за да впишат българите в конституцията си.
“Северна Македония няма да направи промени в конституцията си, освен ако Европейският съюз не даде гаранции, че това е последното условие пред страната", заяви пред “Политико“ министърът на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски.
Конституционните промени са основното изискване, за да може Скопие да започне реални преговори за членство в ЕС и са вписани в преговорната рамка на страната.
Воденото от ВМРО-ДПМНЕ правителство обаче отказва да го изпълни, като премиерът Християн Мицкоски развива мощна антибългарска кампания, чиито основни опорки са, че България ще продължи да има нови и нови условия и че е възможно Скопие да договори с ЕС по-добри условия.
“Нашият страх е: ако ние ги направим (промените в конституцията), какво ще стане, ако след шест месеца България отново ни издигне искания по въпроси като историята, идентичността и езика?“, посочи Муцунски, цитиран от БТА.
България неколкократно обяви, че няма да има нови условия, но Скопие не спазва системно и договора за добросъседство от 2017 година. Няма напредък и по изчистването на спорните исторически въпроси.
Продължават и системните проблеми на българските македонци.
В същото време ВМРО-ДПМНЕ провежда мощна дипломатическа кампания, която обаче дава ограничени резултати най-вече на ниво Европейски парламент.
Към момента ЕК е категорична, че няма да променя условията за членство.
Заради съпротивата на македонските управляващи страната бе разделена от Албания по пътя към ЕС.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
8 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
"какво ще стане, ако след шест месеца България отново ни издигне искания по въпроси като историята, идентичността и езика?" ... ... Нищо няма да стане, защото (на този "чужд" за теб език :-))) ... няма и да разбереш за тях, юго-мУцУнкЭ ... :-)))
Всичко изглеждаше легитимно на платформата за криптовалути, на която търгувах, докато не се опитах да изтегля парите си. Моите 450 000 долара бяха блокирани почти 3 месеца без обяснение. Знаех, че трябва да действам бързо. Свързах се с Trustwavehackerstech Recovery, предоставих необходимата информация и за мое облекчение те възстановиха цялата ми инвестиция. Не чакайте, ако подозирате измама – свържете се с тях на: [email protected]
Дядо му е бил войник от Българската армия и е със фамилия Муцунов, но след пристигането на пияниците от Московлъка нещата се променят. Баща му е сътрудник на комунистическите служби в Югославия и вече е със фамилия МуцунСКИ. Синът му Тимчо, чийто баща е със връзки във сръбските(разбирайте руските) служби. Какво да очакваме освен бесен омраза към България и Европа от другаря МуцунСКИ. Ватниците и техните сръбски слуги отродиха Българи от България и Европа и ги превърнаха във Южна Бановина(бедна сръбска провинция пропита от руско-сръбско влияние).
Преди 30 г. България първа призна Република Македония и сега берем плодовете на тяхната "благодарност".
След като опоскаха "Външно" и не дадоха увеличение на новите и на старите кадри, остана ли там някой, който да защитава външните интереси на България? "Външно" е най-тихото министерство и каквото и да се случва си мълчи. Май сама си отговорих.
"Вола рие, на гърба му пада!"
кога изпълнихте подписаните досега изисквания..., кога взехте и за още да питате... :-))) , мили братя тито-сталински коминтЭрновци...???