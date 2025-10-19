Северна Македония избира нова местна власт

На 19 октомври гражданите на Северна Македония ще гласуват, за да изберат 80 кметове и общински съвети, съобщи БГНЕС.

Това са осмите местни избори от обявяването на независимостта на страната – местните избори се провеждат на всеки четири години през втората половина на октомври.

За да се спечели първият тур, е необходима избирателна активност от поне една трета от регистрираните избиратели и над 50% от гласовете. В противен случай има втори тур за кметове две седмици по-късно – този път на 2 ноември.

Изборът на членове на съвета приключва на първия тур, а тяхното разпределение се изчислява по формулата на Д'Онд (общият брой гласове, получени от всяка партийна листа, се дели на 1, след това на 2, на 3, на 4 и така нататък, докато се определи окончателният брой кандидати, които ще бъдат избрани в даден избирателен район).

От 1965 до 1996 г. Македония е имала 32 общини, много от които са представлявали град Скопие като отделна административна единица. През 1996 г. е приет нов закон за териториалното деление, в резултат на което са създадени 123 общини, намалени до 80 през 2004 г.

Тези избори включват голям брой кандидати: 309, от които само 32 жени, за 80 кметове; 10 490 за 576 общински съветници. През 2021 г. бяха избрани само две жени: Жаклина Йовановска в Старо Нагоричане и Данела Арсовска в Скопие.

Последната не участва в тези избори. През 2021 г. тя беше подкрепена като независим кандидат от тогавашната управляваща партия ВМРО-ДПМНЕ, но по време на мандата ѝ възникна конфликт. Арсовска уволни общински служители на ВМРО-ДПМНЕ, обвинявайки ги, че се водят от партийни интереси, докато ВМРО-ДПМНЕ я обвини, че държи града като заложник на своята некомпетентност и политическо негодувание.

Конфликтите в Общинския съвет на Скопие, където партията ВМРО-ДПМНЕ имаше мнозинство, причиниха множество проблеми в града, като например несъбирането на отпадъците от кофите за боклук и неплатените заплати на шофьорите на автобуси, които впоследствие стачкуваха.

Скопие е разделено на 10 области, водени предимно от ВМРО-ДПМНЕ, така че политическите борби са оставили част от работата недовършена. ВМРО-ДПМНЕ номинира настоящия кмет на район "Кисела вода" Орце Георгиевски. Столицата е домакин на най-интересната политическа битка с 18 кандидати за кмет и 20 листи за Общинския съвет.

На предизборни митинги двете основни партии се сблъскаха относно процеса на интеграция в ЕС. Лидерът на опозицията Венко Филипче от СДСМ говори за предложената от него "Резолюция за червената линия" и очаква всички партии да я подкрепят, за да се разреши застоят в преговорите.

Министър-председателят и лидер на управляващата партия ВМРО-ДПМНЕ обяви резолюция, която ще предложи след изборите. За да продължи преговорите с ЕС, Северна Македония трябва да направи конституционни промени и да признае наличието на българи в страната.

Идеята на Филипче е държавата да изпълни задълженията по преговорната рамка и да приеме конституционните промени през февруари 2026 г., но само като последна мярка. Според Мицкоски това е просто поредната „игра“ на опозицията. „Те декларираха в парламента, че няма да приемат ултиматуми от София, а приеха всичко“, заяви Мицкоски.

Стари проблеми остават. Тази година избирателните списъци отново показват избирателни секции, където регистрираните избиратели са повече от жителите. Например, според последното преброяване Дебър има 15 412 жители, но избирателните списъци показват 19 763 имащи право на глас, или 4 351 души повече. В Център Жупа има дори два пъти повече избиратели от жителите: 7 551 срещу 3 720. „Ситуацията се дължи на проблем с последното преброяване на постоянно и непостоянно население“, обясняват от Държавната избирателна комисия.

За разлика от Дебър, където до момента е постигана необходимата избирателна активност, в Център Жупа тя не беше постигната на изборите през октомври 2021 г. С решение на правителството кметът беше назначен временно до провеждането на извънредните избори, на които си осигури втори мандат.

Тази картина е валидна за цялата страна. Общият брой на регистрираните избиратели е 1 832 415, докато според преброяването от 2021 г. общото население е 2 097 319, а постоянното население е 1 836 713. Диаспората не гласува на местни избори, но работещите или временно живеещите в чужбина могат да се върнат у дома и да гласуват.

Въоръжено нападение в град Куманово първоначално беше свързано с местните избори. На 7 октомври бяха произведени изстрели по автомобил, управляван от 43-годишния Зекирия Шайни от село Слупчане, лидер на листата на коалицията „ДСИ“ в община Липково.

Мъжът получи само леки наранявания и бе пуснат от болницата след еднодневно лечение. Прокуратурата заяви, че първоначалните разследвания не показват политически мотиви зад инцидента, тъй като съпругата му е сред шестимата арестувани за предишен опит за убийство. Нападателят е 36-годишен мъж от Гостивар, който сега се издирва от полицията.