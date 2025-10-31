Северна Македония преди балотажа за избор на кметове

В Северна Македония в неделя на балотаж ще бъдат избирани кметове в 33 общини, включително в Скопие.

На първия тур на местните избори на 19 октомври бяха избрани кметове на 44 общини.

Заради недостатъчна избирателна активност на четири места изборите ще бъдат повторени изцяло. Според законодателството в страната, ако на местните избори гласуват по-малко от една трета от вписаните в избирателните списъци, изборите се смятат за невалидни и трябва да бъдат повторени с цялата процедура за провеждането им не по-късно от 60 дни от обявяване на окончателните резултати от местните избори, съобщи БТА.

В някои общини в страната, където кандидатите за кмет отиват на балотаж с голяма разлика в гласовете от първи тур, интрига почти няма, но има и такива като скопските общини Център и Карпош, а също Кочани, Кичево, Тетово и Струга и, разбира се Скопие, в които резултатите се очакват с особен интерес.

В изявление днес председателят на опозиционния СДСМ Венко Филипче призова за масово гласуване на изборите в неделя и за подкрепа от всички граждани и кандидатите, които не са стигнали до балотаж, за да продължи "спадът на подкрепата към ВМРО-ДПМНЕ". СДСМ обаче няма да призовава за подкрепа за конкретен кандидат в общините, където не участва в балотажа, посочи Филипче.

На заключителния митинг в Скопие вчера премиерът и председател на ВМРО-ДПМНЕ Християн Мицкоски призова за масово гласуване в столицата и посочи, че управляващата партия има исторически шанс да спечели изборите в Кичево, където не е имала кмет от 20 години.

Един от въпросите, които очакват отговори при гласуването в неделя, е дали коалиционните партньори в правителството ВМРО-ДПМНЕ и ВЛЕН ще се подкрепят взаимно - съответно в Кичево и Тетово - срещу опонентите си от Националния алианс за интеграция, воден от най-голямата албанска партия ДСИ. А причината е традиционното етническо гласуване в западната част на страната.

В Тетово един срещу друг ще се изправят кандидатите на двата албански блока – настоящият кмет на града Билал Касами от управляващата коалиция ВЛЕН и Байрам Реджепи от Националния алианс за интеграция (НАИ). Разликата между тях на първия тур е по-малко от 4000 гласа в полза на Касами. СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ нямаха свои кандидати на първия тур на изборите в Тетово, но кандидатът на Левица спечели около 3300 гласа. От СДСМ все още не са дали подкрепата си за нито един от кандидат-кметовете на балотажа, а ВМРО-ДПМНЕ още на първи тур призоваха да се гласува за Касами, който е техен коалиционен партньор на централно ниво.

В двете седмици между двата кръга от изборите обаче изявления от представители на ВЛЕН, включително и на самия Билал Касами, предизвикаха реакции. Касами заяви, че на 2 ноември ще подкрепи в Кичево кандидата за кмет на НАИ Фатмир Дехари, който отива на балотаж срещу кандидат-кмета, издигнат от ВМРО-ДПМНЕ Александър Йовановски.

По време на един от митингите, в които участва между двата тура на изборите, Християн Мицкоски заяви, че партията му е направила жертва, подкрепяйки кандидатите на правителствения партньор ВЛЕН в няколко общини и са очаквали уважение от ВЛЕН. Дни по-късно каза, че е разговарял с Касами, а пред ТВ 21 Касами заяви, че думите му са били извадени от контекста и не отчита като предупреждение реакцията на Християн Мицкоски.

В словото си вчера Мицковски посочи, че "тези избори не са въпрос на гласуване по етническа принадлежност, а на ценностите и всеотдайността на всички жители на Кичево, за да може градът да се превърне в символ на единство, прогрес и историческа победа за всички".

В Кичево Александър Йовановски от ВМРО-ДПМНЕ, който след първия тур на изборите имаше около 6000 гласа повече от Дехари, публично благодари на избирателите на опозиционните СДСМ и Левица, въпреки че партиите преди това, поне публично, не са призовавали избирателите си да гласуват за него, информираха медиите в страната, което също предизвика лавина от коментари.

В две от общините в Скопие, както и в самата столица битката на втори тур също ще бъде интересна.

В община Карпош един срещу друг ще се изправят настоящият кмет от ГРОМ Стевчо Якимовски, който има няколко кметски мандата зад гърба си, и Сотир Лукровски от ВМРО-ДПМНЕ, който имаше предимство от около 1500 гласа на първия тур на 19 октомври. В общината обаче гласове, които могат да решат балотажа са тези за кандидатът на СДСМ, който на първия тур получи 3800 гласа, за кандидат-кметът издигнат от Левица гласуваха около 2800 избиратели, а за независимия кандидат Невена Георгиевска гласуваха 2600 избиратели. Между двата тура на изборите между Мицкоски и Якимовски прехвърчаха искри. Според Мицкоски на местните избори през 2021 г. Якимовски е потърсил подкрепа от ВМРО-ДПМНЕ, Якимовски обаче му отговори, че не казва истината и че Мицкоски, тогава в опозиция, го е потърсил със списък от хора, които да бъдат назначени в общината, след като е спечелил изборите.

В община Център, където и сега кмет е Горан Герасимовски от СДСМ, след първия тур разликата е около 2800 гласа в повече за него, пред кандидата, издигнат от коалиционния партньор на ВМРО-ДПМНЕ от ЗНАМ Мирослав Лабудович. Дали и в каква посока ще отидат гласовете на Левица, чийто кандидат отпадна от балотажа, не е ясно, а независимият кандидат Биляна Ивановска, която получи 20 процента от гласовете обяви, че „всеки избирател е осъзнат, отговорен и има право да реши сам“ за кого да гласува на балотажа.

На пръв поглед интригата за самото Скопие не изглежда толкова голяма. За кмет на столицата на Северна Македония ще се борят кандидатът на ВМРО-ДПМНЕ Орце Георгиевски и 29 годишния кандидат на Левица Амар Мецинович. Георгиевски влиза в надпреварата с преднина от на 60 000 гласа, а Левица призовава за „общи действия“ на балотажа.

Интересен ще бъде изходът от балотажа в Кочани, където избирателите ще гласуват за изпълняващия длъжността кмет и независим кандидат Венко Кръстевски и Влатко Грозданов от ВМРО-ДПМНЕ. На първия тур разликата между тях е около 2200 гласа в полза на Грозданов, но с трети резултат от 2400 гласа беше кандидатът на СДСМ.

От 33-те общини, където ще бъде избира кмет в неделя, в 16 общини изборен сблъсък ще имат именно ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ.

Освен за кметовете, на изборите в неделя ще има и прегласуване за членове на общинския съвет в три избирателни секции в община Шуто Оризари, поради несъответствия, установени от Държавната избирателна комисия на първия тур.

В полунощ предизборната кампания приключва, а утре, според законодателството в Северна Македония гласуват болните и немощните, затворниците и поставените под домашен арест.

В четири общини - Гостивар, Маврово-Ростуше, Врапчище и Център Жупа, изборите за кмет се провалиха и след като бъдат обявени окончателните резултати от гласуването за местна власт, ще бъдат свикани нови, тъй като не е достигнат прагът на участие от поне една трета от избирателите, регистрирани в избирателния списък.