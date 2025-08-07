Севернокореец избяга по вода към Юга и се предаде на властите в Сеул

Севернокорейски беглец, който преплувал морската граница с Южна Корея е бил спасен и задържан, съобщиха властите в Сеул. Според информацията беглецът е бил привързан към плаващ пластмасов предмет, предаде АФП.

Севернокореецът е успял да преплува де факто морската граница край западния бряг на Корейския полуостров в нощта на 30 юли, съобщиха от Общото командване на Южна Корея.

Границата е известна като Северната гранична линия и от време на време е служила като маршрут за севернокорейски бегълци, които плуват до южнокорейския остров Ганхва.

"Военните идентифицираха лицето близо до северната част на границата", заяви военен представител пред репортери.

Лицето, което според местните медии е било привързано към стиропор, когато е било намерено, е махало за помощ и е заявило, че иска да дезертира в Южна Корея.

Операцията е продължила около 10 часа, според Сеул, и мъжът е бил спасен около 4:00 часа местно време сутринта на 31 юли.

Севернокореецът сега е в ареста и е изразил желание да дезертира, съобщи Министерството на отбраната на Южна Корея, предаде БГНЕС.

Остров Гангхва, разположен северозападно от Сеул, е една от най-близките до Северна Корея територии на Южна Корея, като някои части от околното море се намират само на 10 километра от морската граница между двете страни.

Десетки хиляди севернокорейци са избягали на юг, откакто полуостровът е разделен от войната през 50-те години на миналия век. Повечето от тях първо преминават по суша в съседна Китай, след което влизат в трета страна като Тайланд, преди да стигнат до Южна Корея.

Дезертирането през сухоземната граница, която разделя полуострова, е относително рядко, тъй като районът е гъсто залесен, силно миниран и наблюдаван от войници и от двете страни.

Но миналия месец един севернокореец дезертира в Южна Корея, преминавайки военната демаркационна линия.

Севернокорейците обикновено се предават на разузнавателната агенция в Сеул за проверка, когато пристигнат в Южна Корея.