Севернокорейци са изпращани да работят "като роби" в Русия

Хиляди севернокорейци са изпращани да работят в робски условия в Русия, за да запълнят големия недостиг на работна ръка, причинен от руската война в Украйна, разказва BBC.

Москва многократно се е обръщала към Пхенян за помощ във войната, използвайки севернокорейски ракети, артилерийски снаряди и войници. Войната в Украйна доведе до смъртта на много руснаци, хиляди са ангажирани на фронта или са избягали от страната. Затова и Русия все повече разчита на севернокорейски работници, разказват пред BBC южнокорейски разузнавачи.

Британската медия е разговаряла с шестима севернокорейски работници, които са успели да избягат от тежките условия на труд в Русия, южнокорейски правителствени служители и хората, които са ги спасили. Всички те описват как севернокорейците са подложени на "ужасни условия на труд", а властите в Пхенян затягат контрола над работниците, за да не могат да избягат.

Един от работниците – Джин, е разказал пред пред BBC, че когато кацнал в Русия, е бил придружен от летището до строителна площадка от севернокорейски агент по сигурността, който му наредил да не говори с никого, да не гледа нищо и да помни, че "външният свят е негов враг". Той е бил изпратен директно на работа, за да строи жилищни блокове по 18 часа на ден.

Всички работници, с които британската медия се е срещала, разказват сходни истории – ставане в 6 сутринта и работа до 2 през нощта, само с два почивни дни в годината.

"Ужасяващи условия и опасни ситуации"

Севернокорейски работници, които са успели да избягат, разказват за ужасяващи условия. Ръцете им се парализирали от работа, заспивали са прави през деня или са напускали тайно постовете си, за да поспят, но надзирателите ги откривали и ги биели.

Професорът от южнокорейския университет "Донг-А" Донг Канг , който многократно пътувал в Русия, за да интервюира севернокорейски работници, казва, че те са изложени на много опасни ситуации, а през нощта са принудени да работят на тъмно с ограничени предпазни средства.

Избягалите работници, с които BBC се среща, разказват, че работниците са затворени на строителните площадки денонощно и са наблюдавани от севернокорейски агенти по сигурността. Спят в мръсни, претъпкани контейнери за превоз или на пода на недовършени жилища.

Работник разказва, че е паднал от 4 метра и наранил сериозно лицето си, заради което не можел работи, но и тогава му било забранено да напусне строителния обект и да отиде в болница.

На работа за лидера и режима

В миналото десетки хиляди севернокорейци са работили в Русия, печелейки милиони годишно за севернокорейския лидер Ким Чен Ун и финансово затруднения му режим, предава BBC. През 2019 г. обаче ООН забранява държавите да използват севернокорейски работници, за да не финансират режима на Ким и да му попречат да създава ядрени оръжия. Според служител на южнокорейското разузнаване, на който се позовават от BBC, през 2024 г. повече от 10 хил. севернокорейски работници са били изпратени в Русия. През тази година общият им брой е достигнал близо 50 хил. Според разузнавача повечето от тях работят по строителни обекти или във фабрики, но има и такива в технологични центрове.

Данни на руското правителство, цитирани от BBC, сочат, че през 2024 г. над 13 хил. севернокорейци са влезли в стрната и това е 12 пъти повече в сравнение с 2023 г. 8000 от тях са използвали студентски визи, но според експерти това е мярка, за да се заобиколи забраната на ООН.

Секретарят на Съвета за сигурност на Руската федерация Сергей Шойгу заяви през юни, че 5000 севернокорейци ще бъдат изпратени да възстановяват Курска област, която украинците успяха да превземат миналото лято, предаде BBC. Южнокорейският разузнавач посочва, че е много вероятно работниците от Северна Корея да работят за възстановяването на окупираните от Русия територии.

"Русия страда от сериозен недостиг на работна ръка в момента и севернокорейците предлагат идеалното решение. Те са евтини, трудолюбиви и не си създават проблеми", казва експертът по отношенията между Русия и Севрна Корея и университетски преподавател Андрей Ланков, цитиран от BBC.

"Като в трудов лагер и затвор без решетки"

Работните места по строителните площадки в чужбина са силно желани от севернокорейците, защото предлагат по-добро заплащане от това в родната им страна. Повечето хора отиват да работят с надеждата за по-добро бъдеще и биват изпращани след строга проверка.

Голяма част от приходите им обаче се отиват директно в Северна Корея като "такса лоялност". Останалите средства, които са около 100-200 долара месечно, се отчитат в счетоводна книга, които се изплащат едва, когато работникът се върне вкъщи. Според експерти това е метод, за да се предотврати евентуално бягство.

Работник разказва за срама, който изпитал, когато научил, че трудещите се от Централна Азия получават пет пъти повече пари за три пъти по-малко работа.

"Чувствах се сякаш съм в трудов лагер; затвор без решетки", казва той, цитиран от BBC.

Другите работници им се подигравали и ги наричали "роби или говорещи машини".

Един от работниците решава да избяга, когато научава, че няма да получи нищо от изработеното, защото режимът на Ким се нуждае от тези средства. Друг дезертира, след като чрез видео в социалните мрежи разбрал колко се плаща в Южна Корея. Една нощ той успял да избяга и пътувал дълго, докато открие адвокат, който да му съдейства с пътуване до Сеул.

Малък брой работници обаче успяват да организират бягството си. Те най-често използват смартфони втора употреба, които закупуват, спестявайки дневните, които получават за цигари.

Режимът в Северна Корея обаче се опитва да ограничи още повече бягствата. Според проф. Канг режимът се опитал да контролира трудещите се чрез чести идеологически обучения, сесии по самокритика, декларации за лоялност и документиране на техните провали в тези начинания.

Напускането на строителната площадка също става по-ограничено, като по-рано работниците са могли веднъж месечно да напускат на групи, но това е било премахнато. Така все по-малко работници успяват да избягат, а по данни на Южна Корея броят на севернокорейците, които годишно бягат от Русия в Сеул е намалял наполовина през последните години – от средно 20 души годишно до едва 10.

Според експерти още работници от Северна Корея ще пристигат в Русия дори и след края на войната в Украйна и те ще бъдат "трайното наследство от приятелството между Путин и Ким".