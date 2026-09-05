"Сезонът приключи". Издирваният инфлуенсър Стоян Колев е задържан във Валенсия

Нищо социално няма в тези мрежи. Те са създадени, за да профанизират податливите на подражание инсивиди. Това си чиста проба антисоциална фумкция. Един от доводите да се иска забраняване на Тикток в Америка бяха самоубийствата на тинейджъри повлияни от зли мозъци. За съжаление Тръмп отвори чадър над Токток, защото имал 14 милиона последователи в него. Само този факт е красноречив каква е аудиторията на това приложение. Мета на Зукърбърг е най-осъжданата компания в Щатите. Досега е платила стотици … милиони, но делата продължават да валят. В България, та.нар. модератори са в услуга на дебеланчовците в политиката и на техните хора в правителството. Проруските тролове цъфтят в мрежите, а критиците са блокирани.
"Забележителен" успех за МВР, само че постигнат от испанската полиция. Фейсбук остроумието на Иван Демерджиев е класически пример за червено лицемерие. При тази пробита система и бягащи с електронни гривни арестанти, му остава единствено евтиният PR в социалните мрежи. Лъжите и демагогията са същите, само "опаковката" е нова.
Изобщо не е само в нашата държава! Дeбuлнocmma и oлuгoфpeнuяma са стандарт в социалните мрежи! Така се привличат юзъри, които да гледат реклами. Интернет даде трибуна на отявлени uдuomu, които стават идоли с безграничната си умствена ограниченост и се гледат от мнозинството още повече идиоти и стават модел за подражание. Така наречената демокрация после издига на власт други безскрупулни, безсъвестни, алчни uдuomu и психопати, които правят войни, за да заграбят още повече, като плащат с кръвта на масата uдuomu, които с глупостта си са им дали власт. Така е то.
На посочения от вас имейл адрес е изпратен линк за възстановяване на паролата. След като го натиснете, ще можете да изберете и потвърдите новата си парола и да влезете в сайта. Ако не получавате имейл, свържете се с нас.
Регистрация
Вашата заявка за регистрация е приета успешно. Ще получите имейл за активация на профила.
подкрепете ни
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
Нищо социално няма в тези мрежи. Те са създадени, за да профанизират податливите на подражание инсивиди. Това си чиста проба антисоциална фумкция. Един от доводите да се иска забраняване на Тикток в Америка бяха самоубийствата на тинейджъри повлияни от зли мозъци. За съжаление Тръмп отвори чадър над Токток, защото имал 14 милиона последователи в него. Само този факт е красноречив каква е аудиторията на това приложение. Мета на Зукърбърг е най-осъжданата компания в Щатите. Досега е платила стотици …
милиони, но делата продължават да валят. В България, та.нар. модератори са в услуга на дебеланчовците в политиката и на техните хора в правителството. Проруските тролове цъфтят в мрежите, а критиците са блокирани.
Човека е генгста- инфлуенсър, какво се газирате толкова, те това е плода на демокрацията, за кято подскачахте по площадите преди 36 години.
Само в Чалгария един такъв малоyмен чекuджuя може да бъде популярен!
Човек свикнал на предварително сдъвкана и смляна информация, няма да разбере, че информацията за "този" е информация за "онова" пародийно образувание, наричано за краткост МВР...
"Забележителен" успех за МВР, само че постигнат от испанската полиция. Фейсбук остроумието на Иван Демерджиев е класически пример за червено лицемерие. При тази пробита система и бягащи с електронни гривни арестанти, му остава единствено евтиният PR в социалните мрежи. Лъжите и демагогията са същите, само "опаковката" е нова.
Хайде сега да го накарат да си плати издирването, то не е безплатно.
Катастрофално ниско е нивото на всяка медия, която отразява човек, като този! Мислех ви за сериозна медия, скоро ще трябва да започна да чета друг източник на информация.
Изобщо не е само в нашата държава! Дeбuлнocmma и oлuгoфpeнuяma са стандарт в социалните мрежи! Така се привличат юзъри, които да гледат реклами. Интернет даде трибуна на отявлени uдuomu, които стават идоли с безграничната си умствена ограниченост и се гледат от мнозинството още повече идиоти и стават модел за подражание. Така наречената демокрация после издига на власт други безскрупулни, безсъвестни, алчни uдuomu и психопати, които правят войни, за да заграбят още повече, като плащат с кръвта на масата uдuomu, които с глупостта си са им дали власт. Така е то.
Стоп мейкинг стюпид пийпъл феймъс, бе!
Днес ли ще пуснат под гаранция или утре? ;)