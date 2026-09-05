"Сезонът приключи". Издирваният инфлуенсър Стоян Колев е задържан във Валенсия

Инфлуенсърът Стоян Колев, който избяга от домашен арест у нас, е бил задържан късно снощи във Валенсия. Това потвърдиха от МВР за БНР.

Колев беше обявен за национално издирване, след като премахна електронната гривна с която беше под домашен арест.

По време на бягството си Колев предаваше на живо в социалните мрежи като даде и няколко интервюта.

От МВР допълниха, че испанските власти са действали по подаден от българската полиция сигнал и адрес.