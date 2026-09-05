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"Сезонът приключи". Издирваният инфлуенсър Стоян Колев е задържан във Валенсия

12 коментара
Стоян Колев
Инфлуенсърът Стоян Колев, който избяга от домашен арест у нас, е бил задържан късно снощи във Валенсия. Това потвърдиха от МВР за БНР.
 
Колев беше обявен за национално издирване, след като премахна електронната гривна с която беше под домашен арест.
 
По време на бягството си Колев предаваше на живо в социалните мрежи като даде и няколко интервюта.
 
От МВР допълниха, че испанските власти са действали по подаден от българската полиция сигнал и адрес.
 
Вътрешният министър Иван Демерджиев публикува тази сутрин пост, в който казва само: "Сезонът приключи преди GTA VI". 
 
 
През юни Стоян Колев бе арестуван след подаден сигнал, че по магистрала "Тракия“ се движи кола, от чийто прозорец се показва автоматично оръжие.
 
Малко по-късно Колев бе спрян, но при проверката се оказва, че автоматът е еърсофт.
 
Мъжът дава и проба за наркотици, която е положителна за кокаин. Затова и бе задържан.
 
 

Ключови думи

Стоян Колев
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12 коментара

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  1. PeterSRQ
    #12

    Нищо социално няма в тези мрежи. Те са създадени, за да профанизират податливите на подражание инсивиди. Това си чиста проба антисоциална фумкция. Един от доводите да се иска забраняване на Тикток в Америка бяха самоубийствата на тинейджъри повлияни от зли мозъци. За съжаление Тръмп отвори чадър над Токток, защото имал 14 милиона последователи в него. Само този факт е красноречив каква е аудиторията на това приложение. Мета на Зукърбърг е най-осъжданата компания в Щатите. Досега е платила стотици

  2. ТРИЧАН ОТ КУЧЕТА
    #11

    Човека е генгста- инфлуенсър, какво се газирате толкова, те това е плода на демокрацията, за кято подскачахте по площадите преди 36 години.

  3. Animals As Leaders
    #10

    Само в Чалгария един такъв малоyмен чекuджuя може да бъде популярен!

  4. Антон
    #9
    Отговор на коментар #6

    Човек свикнал на предварително сдъвкана и смляна информация, няма да разбере, че информацията за "този" е информация за "онова" пародийно образувание, наричано за краткост МВР...

  5. Кая
    #8

    "Забележителен" успех за МВР, само че постигнат от испанската полиция. Фейсбук остроумието на Иван Демерджиев е класически пример за червено лицемерие. При тази пробита система и бягащи с електронни гривни арестанти, му остава единствено евтиният PR в социалните мрежи. Лъжите и демагогията са същите, само "опаковката" е нова.

  6. kompetenten
    #7

    Хайде сега да го накарат да си плати издирването, то не е безплатно.

  7. Boris Petrov
    #6

    Катастрофално ниско е нивото на всяка медия, която отразява човек, като този! Мислех ви за сериозна медия, скоро ще трябва да започна да чета друг източник на информация.

  8. ImBlack
    #5
    Отговор на коментар #2

    Изобщо не е само в нашата държава! Дeбuлнocmma и oлuгoфpeнuяma са стандарт в социалните мрежи! Така се привличат юзъри, които да гледат реклами. Интернет даде трибуна на отявлени uдuomu, които стават идоли с безграничната си умствена ограниченост и се гледат от мнозинството още повече идиоти и стават модел за подражание. Така наречената демокрация после издига на власт други безскрупулни, безсъвестни, алчни uдuomu и психопати, които правят войни, за да заграбят още повече, като плащат с кръвта на масата uдuomu, които с глупостта си са им дали власт. Така е то.

  9. стефчо
    #4

    Стоп мейкинг стюпид пийпъл феймъс, бе!

  10. Мазен Кумунис
    #3

    Днес ли ще пуснат под гаранция или утре? ;)

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