СГП отказа да разследва плевенската прокурорка по делото "Коцев"

Прокурор Мирослава Чифчиева от Софийската градска прокуратура отказва да образува досъдебно производство срещу своята колежка Велислава Патаринска, която води разследването срещу варненския кмет Благомир Коцев, съобщава разследващият сайт Bird.bg.

Прокурор Патаринска беше командирована от Плевен в София през пролетта на тази година и първото дело, по което бе назначена да работи в столицата, се оказа процесът срещу варненския кмет.

След задържането на кмета Коцев в ареста Bird.bg съобщи, че близки на плевенската прокурорка са проверявано за злоупотреби със земеделски субсидии от ЕС.

С постановление на прокурор Мирослава Чифчиева проверката срещу Патаринска е приключила с извод, че нейната работа не е била повлияна по никакъв начин от агробизнеса на роднините ѝ и огромните субсидии, получени от тях.

Прокурор Патаринска идва да работи в София от Районната прокуратура в Плевен. След като поема разследването срещу Благомир Коцев, се оказва, че семейството на самата прокурорка е проверявано от прокуратурата.

Срещу семейство Патарински са подавани сигнали през годините, основно заради дейността на нейния съпруг Руслан Патарински, пише Bird.bg.

Патарински и майка му са получили между 2017 и 2022 година агросубсидии в размер на 920 000 лв. На заявените за подпомагане стотици декари обаче са отглеждани „две овце“ и "три говеда", установява проверяващият прокурор.