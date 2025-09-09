Сградата на правителството в Киев е ударена не от дрон, а от 450-килограмова ракета "Искандер"

Ударът по сградата на украинското правителство в нощта на 7 септември не е извършен с дрон, както първоначално беше съобщено, а с руска ракета „Искандер“. Това съобщиха Defense Express и посланикът на ЕС в Украйна Катарина Матернова.

Според Defense Express сградата е била ударена от ракета с бойна глава с тегло около 450 килограма, която не е детонирала, а пожарът, който е избухнал на горните етажи, е причинен от запалване на гориво от ракетния резервоар.

Катарина Матернова, която е посетила повредената сграда заедно с премиера Юлия Свириденко, написа във Facebook, че „Искандер“ е бил умишлено насочен към „сърцето на украинското правителство“. Тя отбеляза, че на мястото са ѝ показани големи фрагменти от ракетата и фрагменти от касетъчния боеприпас, вграден в ракетната система.

Украинското Министерство на вътрешните работи също е склонно да смята, че правителствения комплекс е бил ударен от „Искандер“. В разговор с украинската служба на BBC все пак представител на Министерството на вътрешните работи посочи, че окончателното заключение ще бъде направено от експертна оценка. „Най-вероятно ракетата е била насочена специално към правителствения квартал“, подчерта ведомството.

Според украинските ВВС нощта на 7 септември е била рекордна по брой използвани от Русия оръжия за въздушно нападение - общо 823. По-специално са използвани 810 ударни безпилотни летателни апарата „Шахед“ и други модели, девет крилати ракети „Искандер-К“ и четири балистични ракети „Искандер-М/КН-23“. Украинската противовъздушна отбрана е успяла да свали или потуши 751 дрона и четири ракети „Искандер-К“.

Девет ракети и 54 дрона обаче са достигнали целите си, удряйки 33 обекта на територията на Украйна. Отломки от свалените цели са паднали на още осем места. При атаката са убити трима души, включително тримесечно бебе, и са ранени най-малко 20 други.

Сградата на Кабинета на министрите в центъра на Киев е претърпяла сериозни щети. Пожарът, който избухна след удара, обхвана около 1000 квадратни метра, като засегна етажите, където се намират кабинетът на премиера и заседателната зала. Първоначално се съобщаваше, че правителственият комплекс е бил ударен от дрон тип „Шахед“.