Сградата на правителството в Киев е ударена не от дрон, а от 450-килограмова ракета "Искандер"

Ударът по сградата на украинското правителство в нощта на 7 септември не е извършен с дрон, както първоначално беше съобщено, а с руска ракета „Искандер“. Това съобщиха Defense Express и посланикът на ЕС в Украйна Катарина Матернова.
Според Defense Express сградата е била ударена от ракета с бойна глава с тегло около 450 килограма, която не е детонирала, а пожарът, който е избухнал на горните етажи, е причинен от запалване на гориво от ракетния резервоар.
Катарина Матернова, която е посетила повредената сграда заедно с премиера Юлия Свириденко, написа във Facebook, че „Искандер“ е бил умишлено насочен към „сърцето на украинското правителство“. Тя отбеляза, че на мястото са ѝ показани големи фрагменти от ракетата и фрагменти от касетъчния боеприпас, вграден в ракетната система.
Украинското Министерство на вътрешните работи също е склонно да смята, че правителствения комплекс е бил ударен от „Искандер“. В разговор с украинската служба на BBC все пак представител на Министерството на вътрешните работи посочи, че окончателното заключение ще бъде направено от експертна оценка. „Най-вероятно ракетата е била насочена специално към правителствения квартал“, подчерта ведомството.
Още по темата
Според украинските ВВС нощта на 7 септември е била рекордна по брой използвани от Русия оръжия за въздушно нападение - общо 823. По-специално са използвани 810 ударни безпилотни летателни апарата „Шахед“ и други модели, девет крилати ракети „Искандер-К“ и четири балистични ракети „Искандер-М/КН-23“. Украинската противовъздушна отбрана е успяла да свали или потуши 751 дрона и четири ракети „Искандер-К“.
Девет ракети и 54 дрона обаче са достигнали целите си, удряйки 33 обекта на територията на Украйна. Отломки от свалените цели са паднали на още осем места. При атаката са убити трима души, включително тримесечно бебе, и са ранени най-малко 20 други.
Сградата на Кабинета на министрите в центъра на Киев е претърпяла сериозни щети. Пожарът, който избухна след удара, обхвана около 1000 квадратни метра, като засегна етажите, където се намират кабинетът на премиера и заседателната зала. Първоначално се съобщаваше, че правителственият комплекс е бил ударен от дрон тип „Шахед“.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
16 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Не може да е верно, това е гнусна еврогейска пропаганда срещу славната передавая раZия, що прави славни передавъйе уникалнъйе безаналоговъйе и пр., и пр. "Кинжали" и "Искандери". Който са и свръх-точни и затуй бият точно само по граждански цели. Е, не се взривила, много важно. Те и пироните на блатната пЭдЭрация не се забиват в дървото, а бръснарските ножчета не бръснат. Ама пак са передавой. Като всичко в руZкия передавой кЭнЭф...
Тя и войната в Украйна е фотошоп. А всъщност Путлер е изпратил благотворителни организации в Украйна, които нацистките организации в Киев са решили да унищожат. Шизофренията не прощава и тя ще ви изяде главата, както стана с комуниЗъма преди 35 години.
Време е за удар по масовия убиец Путлер.
Жалко, че не са утрепали Зеленски.
Досущ БУЧА,че покажетего тоя "Искандер" или поне фотошоп монтажа му.
Изруди като номер 9, джебчия клошар и примитив.
Какви ли гнусни родители са създали това същество, и каква е тая България, която ги отглежда тия изруди.
Какви ли гнусни родители са създали това същество, и каква е тая България, която ги отглежда тия изруди.
Днес Искандер, утре и Кинжали , тая руска и антибългарска измет вместо да е съдена за престъпления срещу обществото, осъдена и по затворити, антовешкята шарлатаска медия дава трибуна на тези изверги, които всичко през хранопровода си прокарва. Гнус.