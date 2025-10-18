Шафран, пчели и фотоволтаици

Преди осем години семейство Десислава и Васил Чикови, водени от любопитство и любов към природата и натуралните съставки, създават козметичния бранд Saff Beauty. Вместо да следват маркетингови стратегии и натиск от пазара, те решават да вървят със собственото си темпо и да развиват бизнеса си бавно - без излишен стрес и прекалени рискове. Днес продуктите на Saff Beauty с шафран, отгледан в с. Трудовец, са разпознаваемо име в българската козметика, а компанията - собственост на Десислава Чикова е готова да навлезе в следващия етап от историята си: собствено производство и нова серия продукти, вдъхновени от пчелите и древната апитерапия.
"Сафф Бюти" ЕООД планира да инвестира около 400 хил. евро в лаборатория за производство на козметични продукти в с. Трудовец, където са и насажденията с шафран. Инвестицията ще е по линия на европейската програма за развитие на селските райони, като оценката на проектното предложение се очаква в края на годината или началото на следващата. Лабораторията ще разполага със собствена фотоволтаична централа. В момента продуките на Saff се произвеждат от външни партньори - със суровини и по рецепта на компанията.
Екипът на Saff работи и по развитието на още едно направление: серия с пчелни продукти и апитерапия. Във фермата в Трудовец вече е изградена първата апикъщичка – дървена постройка, в която посетителите могат да дишат въздуха от кошерите, богат на етерични вещества и ензими. Идеята е да се комбинират терапевтичните свойства на пчелните продукти с козметични формули за коса и кожа.
Началото
"Всичко започна като на шега", разказва Десислава Чикова. "Съпругът ми Васил реши да засади шафран, за да не пустеят семейните земи в село Трудовец. Колебаеше се между различни култури – шипки, лавандула, билки – но избра шафрана". "В онези години звучеше много по-екзотично, отколкото днес," усмихва се тя и допълва: "А пък нашите почви се оказаха изключително подходящи – по-плодородни дори от тези в Иран и Средиземноморието, където традиционно се отглежда шафран. Всяка година тестваме реколтата и резултатите са отлични."
Още първата реколта се доказва с високо качество и Десислава, която по това време е в майчинство, почва да мисли в какво може да се вложи суровината, вместо да я предлагат на изкупвачи. "Започнах с натурални сапуни, после ми стана интересно как ще се държи шафранът в козметични формули, свързах се със специалисти и започнах да експериментирам. Стъпка по стъпка, осъзнахме, че растението има голям потенциал и може да се превърне в нещо много по-голямо от хоби."
Първоначалната инвестиция е скромна – около 10–15 хиляди лева, вложени в няколко кашона луковици, и още толкова за разработки и пускане на първите продукти на пазара.
Технология и продукти
Макар производството на козметиката да се осъществява във външни лаборатории, всеки продукт носи почерка на Десислава Чикова. "Всяка формула е изпипана до най-малкия детайл – от текстурата и аромата до усещането при употреба. Дори визията на опаковките е важна за нас, защото вярваме, че хората усещат какво стои зад един продукт. Повечето ни клиенти стават редовни", казва Десислава.
Иновацията, с която марката се гордее, е лиофилизацията – метод за извличане на активни вещества от шафрана при ниска температура, без използване на алкохол или други разтворители, които са вредни и изсушават кожата. "Процесът е по-скъп, но запазва напълно съединенията и полезните вещества", обяснява тя. По думите ѝ компанията е тествала и други иновативни методи за екстракция като извличане на стволови клетки от растението, но към момента те не са се доказали като достатъчно ефективни.
Сред най-разпознаваемите продукти на марката са глинената маска с шафран – първият артикул, достигнал пазара, тонерът, превърнал се в бестселър, и серумът PearlLixir, разработен съвместно с френска лаборатория. "Дълго време наблюдавах световните брандове и техните продукти с капсулирани активни съставки и мечтаех да създадем нещо подобно. Минималните количества обаче бяха непосилни за нас – 50 хиляди опаковки. Когато ги намалиха на 10 хиляди, се осмелихме. Отне ни почти година, за да разработим формулата с нашия шафран и с други подбрани съставки," споделя Десислава Чикова.
Най-новият продукт е слънцезащитен крем, върху който екипът е работил повече от година, за да постигне висока ефективност без компромис с текстурата и натуралния състав.
Онлайн търговията остава основният канал за продажби. "По време на ковид-периода, когато всички останаха у дома, хората започнаха да се обръщат към онлайн магазините и към грижата за себе си. Това беше нашият трамплин," спомня си Чикова. Днес брандът има стабилна клиентска база в България, а поръчки пристигат и от различни европейски държави.
"Основният ни пазар е тук, у дома. Но се стремим да стъпим и навън – в Европа, Близкия изток, Дубай. Това са пазари, където се ценят бутиковите и натурални продукти," казва тя.
Участието на изложение в Китай през 2023 г. също отваря нови хоризонти, макар и с доза реализъм. "Китай е огромен пазар, но и съвсем различен свят. Хората проявиха интерес, но техният модел е друг – цените са изключително ниски, а ние не можем да правим компромис с качеството. Saff Beauty е малък бранд и не гони масово производство. Нашите продукти се създават ръчно, в ограничени количества, и това е част от тяхната стойност."
За Чикова темпото на растеж не е най-важното: "По-добре е да растем бавно и уверено, отколкото бързо и изтощаващо. Искам всеки етап да има смисъл и да запази човешкия мащаб на това, което правим.". Оборотът за изминалата година е 750 хил. лв., което е ръст с над 25% спрямо година по-рано. Трудно е да се прогнозират обемите за 2025 г. заради инфлация и други фактори, коментира собственичката.
Какво предстои
Saff Beauty е готова да направи следващата голяма крачка – инвестиция в собствено производство. "Това ще ни даде по-голяма независимост, но е и огромна отговорност," казва Десислава Чикова. "Производството е съвсем различен свят, а ние сме малък екип, няма да е лесно", признава тя.
Новата фаза на развитие включва и изцяло ново направление – серия продукти с пчелни съставки и апитерапия. Във фермата в Трудовец вече е изградена първата апикъщичка – малка дървена постройка, в която човек може да влезе и да диша въздуха от кошерите, наситен с естествени етерични вещества, ензими и микроелементи.
"Пчелите са съвършени същества," казва Чикова: "От тях можем да научим много за хармонията и баланса. Вярвам, че апитерапията ще бъде естествено продължение на това, което правим – съчетание между козметика и грижа за здравето". Част от идеята за апикъщичките е те да се превърнат и в място за експерименти и благотворителни инициативи. "Искаме да ги отворим за хора от района, или за всеки, който имат нужда от терапия или спокойствие, но не може да си го позволи. Това не е само комерсиален проект", допълва тя.
Екипът вече подготвя и първите формули с пчелно млечице, мед и прополис, които са насочени към грижа за косата и скалпа. "Нашите клиенти очакват от нас качество и реален ефект, затова не бързаме. Работим бавно, както винаги – ще пуснем продуктите, когато сме сигурни, че са перфектни - най-вероятно догодина", пояснява Десислава.
Философията на Saff
За Десислава Чикова успехът не се измерва с бърз растеж или бляскави инвеститорски истории, а с усещането за баланс. "Не вярвам в мита за предприемача, който работи по 20 часа на ден, за да успее. Когато се изтощиш, губиш творческата енергия, която движи всичко напред," казва тя. "За мен е важно да имам време за децата, за себе си, за природата. Тогава идват най-добрите идеи."
Днес семейство Чикови виждат в Saff Beauty не просто бизнес, а начин на живот – продължение на връзката им с природата и общността, в която живеят. "За мен Saff е една сбъдната мечта. Сега си мечтая просто да сме здрави и да продължим да правим това, което обичаме. Аз съм щастлив човек", завършва Десислава.
