Шакира разпусна холдинговата си компания, базирана в Испания

Колумбийската поп звезда Шакира официално разпусна "Файър Рабит" (Fire Rabbit) - холдингова компания, базирана в Испания, която тя основа през 2012 г., предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ, позовавайки се на Търговски регистър в страната.

Компанията е била базирана в Есплугъс дъ Лубръгат, община близо до Барселона, където Шакира е живяла с бившия футболист Жерар Пике.

Регистърът отбелязва отстраняването на администрацията на компанията, назначаването на ликвидатори, включително Шакира, и окончателното разпускане на компанията.

"Файър Рабит" е била съвместно управлявана от Шакира, чието пълно име е Шакира Изабел Мебарак Рипол, и Енрике Пекурт Госалбес. И двамата са били ликвидатори и по време на процеса на ликвидация, според информация от регистъра, проверена от ЕФЕ.

Разпускането идва на фона на промени в бизнес структурата на Шакира в Испания след преместването ѝ в Маями и раздялата ѝ с Пике.

"Файър Рабит" е създадена под ръководството на "Файър Драгън" (Fire Dragon), компания, базирана в Панама, свързана с Шакира. Неин съвместен администратор беше Феран Виласека, който сега е президент на ФК "Андора", футболен клуб, в който Пике е мажоритарен акционер.

Закриването идва на фона на данъчните спорове между Шакира и испанските власти, припомня БТА.

През май Националният съд на Испания разпореди на данъчните власти да върнат около 60 милиона евро на Шакира, след като отмени санкция от 2011 г. Съдът заяви, че властите не са доказали, че тя е прекарала повече от 183 дни в Испания през тази година, прагът за установяване на данъчно резидентство.

Съд в Барселона наскоро прекрати и второ наказателно дело, обвиняващо Шакира в укриване на данъци в размер на 6.6 милиона евро през 2018 г., след като прокурори и други обвинители поискаха делото да бъде прекратено.

В по-ранен случай Шакира се съгласи да плати глоба от 7.8 милиона евро, след като призна, че е измамила Испания с 14.5 милиона евро данъци в периода 2012 - 2014 г. Споразумението ѝ позволи да избегне затвор и дълъг съдебен процес.