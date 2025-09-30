"Шампиони в сърцата". Хиляди посрещнаха националите по волейбол в София (видео)

Националният отбор по волейбол, който завоюва сребърните медали на световното първенство, се прибра в България. Хиляди се събраха на столичния площад "Св. Александър Невски", за да ги приветстват след успеха.
Волейболистите пристигнаха на площада с открит автобус, с който преди това обиколиха центъра на София под овациите на феновете.
Сн. Mediapool
На площада бяха посрещнати с викове "Българи юнаци". Всички играчи от отбора излязоха един по един на сцената по подобие на представянето преди официален мач.
Сн. БГНЕС
Момчетата казаха, че сега няма да вдигнат 210-сантиметровия председател на Българската федерация по волейбол и бивш състезател Любо Ганев, но ще го направят, когато спечелят световна или олимпийска титла.
Сн. БГНЕС
Пред множеството на площада бяха показани кадри от най-добрите моменти на българския отбор от Световното първенство по волейбол във Филипините.
Червен килим и гвардейци
По-рано през деня на летище "Васил Левски" отборът беше посрещнат с червен килим и гвардейска рота. Играчите и треньорският щаб пристигнаха с правителствения самолет, който ги взе от Истанбул.
Сн. БГНЕС
Националите получиха по една бяла роза и по един венец, както и чек с премия на стойност 520 000 лева от спортното министерство.
Президентът на Българската федерация по волейбол Любо Ганев обяви, че волейболистите от националния отбор на България и щабът ще получат 90% от спечелените от Световното първенство близо 1 млн. лв., защото така са се разбрали предварително.
Вълнение, радост и глад за още успехи
"Последните 2 дни започнахме да разбираме как стоят нещата в България и какво сме направили, как сме изкарали целия народ на улиците, за което благодаря. И смятам, че това е най-голямата награда за нас, отбора. Ние сме толкова млади като отбор, че няма как да очакваме такова нещо. Дори не сме си го и представяли", каза пред журналисти след кацането си в България капитанът на отбора Алекс Грозданов.
Най-възрастният състезател в отбора Мартин Атанасов изрази изненада от голямата радост, която донесоха волейболистите.
"Не очаквахме чак такова посрещане. Малко сме уморени и неадекватни. Сега имаме нужда да се приберем и да починем, но наистина е невероятно. Още спим и не можем да осъзнаем за какво става въпрос, но еуфорията е много голяма, а денят тепърва започва", каза Атанасов пред журналисти.
По думите му отборът може да стигне и до медал от олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.
Сн.БГНЕС
Младият разпределител Симеон Николов обяви, че следващата цел пред отбора са златните медали.
По думите му той и брат му - Александър може би са задминали баща си ( волейболистът Владимир Николов - б.а) от гледна точка на това, че той не е печелил такъв медал.
"Не съм си представял, че някога ще летя с този самолет, че ще имам медал от световно първенство на този етап от кариерата ми. Много работа свършихме. Категорично не очаквахме да спечелим медал толкова рано в този олимпийски цикъл. Ние сме много млад отбор. Развълнуван съм да покажем на цяла България, че можем да спечелим и злато. Няма да спираме дотук. Искаме още такива събирания и хората да ни гледат и да ни се радват. Искаме още", каза 18-годишният Симеон.
Александър Николов, който стана и топ реализаторът на турнира разказа, че по време на Световното първенство дисциплината е била на пъров място, а контактите с външния свят - ограничени.
"Не сме говорили с никого, дори не се бях чувал с баща ми. Трябваше да сме много концентрирани. Достъпът ни до социалните мрежи беше ограничен“, разказа той.
"Радвам се за постигнатото. Усещането е прекрасно. Насълзиха ми се очите, когато видях близките ми и всички хора, които дойдоха да ни посрещнат", каза още той.
Сн. БГНЕС
"Започва най-трудното, защото всички ще се страхуват от нас, всички ще излизат срещу нас пределно мотивирани да ни побеждават. Давам си сметка докъде стигнахме, но в следващите дни ще придобием още представа за мащабите на това нещо. Всички състезатели трябва да са горди. Това е плод на процеса на работа от последната година. Трябва да запазим самообладание и да се справим с това, което ни връхлита, защото може да ни попречи по пътя", каза националният треньор Джанлоренцо Бленджини.
Селфи на деня. Снимка: Фейсбук/Българска асоциация по волейбол
Успехът ни е невероятен. Не само защото се случи толкова рано и никой не го очакваше, а и заради начина, по който стана. Целта от самото начало е класиране за Олимпийски игри в Лос Анджелис през 2028 г. Ще бъде изключително трудно за момчетата през следващите години да поддържат това ниво. Основната ни цел остава класиране за Олимпийски игри в Лос Анджелис. Ние освен сребърния медал се изкачихме с цели 14 места в световната ранглиста, където сме на девета позиция в момента", допълни той.
Президентът ще връчи на националите плакети
Държавният глава Румен Радев ще удостои с почетни плакети състезателите от мъжкия национален отбор на България по волейбол, треньорския щаб и българската федерация по волейбол, съобщиха от президентската пресслужба. Събитието ще се проведе на 1 октомври (сряда) от 11:00 ч. на церемония в Гербовата зала на "Дондуков" 2.
