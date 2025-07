Шеф на IT компания хванат в изневяра на концерт на Coldplay

Главният изпълнителен директор на софтуерната компания Astronomer Анди Байрън беше хванат в изневяра с колежка на концерт на британската група Coldplay във Фоксбъро, Масачузетс. Камера, предназначена да улавя целувки на концерта, се фокусира случайно върху двамата докато се прегръщат. След като виждат, че погледите са насочени към тях, Байрън бързо се скрива от обектива, а жената покрива лицето си. Това обаче не остана незабелязано от публиката.

В клип, споделен в TikTok, се чува как фронтменът на Coldplay Крис Мартин казва: "О, вижте тези двамата". "Или имат афера, или просто са много срамежливи."

The CEO of one of the largest tech companies in the world was just caught on camera having an affair with his head of HR ?￰゚マᄏ‍♂️ #Coldplay #ColdplayConcert pic.twitter.com/5PGJzShvVW