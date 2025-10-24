Шеф на пациентска организация е арестуван за плен и принуда на младеж, тя се разграничи от него

Дългогодишният председател на най-голямата пациентска организация в България – Националната пациентска организация – Станимир Хасърджиев е бил задържан заедно с още трима мъже заради това, че са държали в плен 20-годишен младеж в продължение на часове и са го принуждавали да се дрогира. Хасърджиев е бил задържан в събота заедно с актьор, гръцки модел и бивш военнослужещ от Френския чуждестранен легион в апартамента му в столичния квартал "Дианабад", съобщи бТВ.

До арестите се стига след като преди около месец 20-годишно момче подава сигнал, че в същия апартамент същите тези четирима мъже са го държали по принуда.

В телефонен разговор майката на младежа, която отказва да застане пред камера, разказва, че във въпросната вечер синът ѝ е поканен на гости. В един момент го връзват за стол и го принуждават да употреби коктейл от наркотици. Момчето обаче успява да се отвърже и бяга.

Младежът успял да скочи през нощта от терасата на петия етаж на терасата на четвъртия, чиито обитатели в този момент спели. Момчето остава на терасата им в продължение на часове, разказва неговата майка.

Младежът успял да звънне на близки. Казал им, че е отвлечен. Майка му започнала да го търси с полиция. Открили го на въпросната тераса.

По думите на майката момчето е било в неадекватно състояние и много дрогирано.

Живещи в блока казват, че апартаментът, в който е извършено престъплението е на д-р Станимир Хасърджиев.

От СДВР не разкриват подробности, но казват, че по случая има досъдебно производство. А от Софийската районна прокуратура са съобщили за бТВ, че мъжете са задържани за "престъпление, при което е упражнена принуда с оръжие спрямо 20-годишно момче“.

По информация на бТВ става дума за пистолет. На Хасърджиев е повдигнато обвинение и за държане на наркотици.

В понеделник съдът е оставил Хасърджиев и мъжът, работил във Френския легион в ареста. Актьорът и гръцкият модел са под домашен арест. По информация на майката пострадалото момче в момента е в болница заради странични реакции от коктейла от наркотици.

От Националната пациентска организация излязоха в петък с официална позиция, в която се разграничават от Хасърджиев.

"Д-р Станимир Хасърджиев е сред съоснователите на Националната пациентска организация (НПО) и в продължение на много години беше нейно лице и лидер за пример. Неговият принос към изграждането и развитието на пациентското движение е безспорен. През последните години обаче д-р Хасърджиев системно пренебрегваше лични проблеми и отказваше да потърси професионална помощ въпреки многократните опити да бъде подкрепен“, се казва в позицията.

"Това поведение доведе до сериозни последствия за организацията. Под негово ръководство настъпи една от най-дълбоките кризи в историята на НПО, довела до напускането на целия оперативен екип и до натрупване на значителни задължения към държавата. В резултат организацията бе практически парализирана и поставена в изолация от своите партньори и институции", обясняват от организацията.

Към днешна дата Националната пациентска организация не разполага с постоянен административен екип или собствени финансови средства, включително и с банкова сметка, като е дадена на публичен изпълнител заради неплатени осигуровки по негови заплати, посочват от организацията.

Днес ще се проведе Общо събрание на Националната пациентска организация, на което ще бъдат предприети конкретни стъпки за оздравяване, преструктуриране и възстановяване на нейната дейност.

"Основната цел е организацията отново постепенно да се превърне в отговорен и достоен представител на пациентите в България. НПО категорично се разграничава от действията и поведението, свързвани с д-р Хасърджиев, които са изцяло лични и нямат общо с ценностите, принципите и целите на хората в нея", посочват от НПО.

"Въпреки трудностите Националната пациентска организация ще продължи да отстоява своята обществена роля за защита на правата, достойнството и живота на пациентите. Вярваме, че това ново начало ще бъде трудно, но необходимо, за да възстановим доверието, което организацията заслужава", се казва още в позицията на Националната пациентска организация.