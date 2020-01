Шефът на данъчните сменя Медведев като премиер

Это дача Дмитрия Медведева на Волге, сфотографированная с другого берега реки. Но не спешите говорить: ну и чего? Ты ж нам детально показал её в "Он вам не Димон". ⠀ Тут офигенная деталь. Снег видите? А на соседних участках снег есть? То-то и оно. ⠀ В средней полосе России со снегом напряжёнка. Тепло. Снега нет в Москве. Снега нет во всей Ивановской области. Снега нет в городе Плёсе. А вот на даче Дмитрия Анатольевича Медведева в этом самом Плёсе, снег есть! ⠀ Купили снега, привезли и аккуратно засыпали горнолыжный склон и прилегающую к нему территорию. Ну захотелось премьер-министру России пару раз скатиться с горки, разве нам сложно сделать для него маленькое новогоднее чудо? ⠀ А оплатил это кто? Правильно - вы. Так что, если у вас нет денег, то держитесь от мысли, что как минимум одной семье в России вы подарили красивый праздник и обеспечили прекрасное новогоднее настроение.

