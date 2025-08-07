Шефът на НОИ: Няма да се вдига пенсионната възраст

На този етап не е необходимо нарастване на пенсионната възраст у нас за хората, работещи при условията на трета категория труд, смята Весела Караиванова, новият управител на Националния осигурителен институт (НОИ).

През 2015 г. бяха направени промени в нормативната уредба, според които и изискуемата възраст, и изискуемият осигурителен стаж плавно нарастват. Този процес все още не е завършил.

Имайки предвид материалното положение на възрастните хора и очакваната продължителност на живота при навършване на 65-годишна възраст, която е значително по-ниска от тази в другите държави от Европейския съюз (ЕС), смятам, че на този етап не е необходимо по-рязко нарастване на пенсионната възраст, поне не за хората, работещи при условията на трета категория труд, казва в интервю за БТА новият управител на НОИ Весела Караиванова.

Осигурителният стаж за жените трябва да достигне 37 години, а този за мъжете - 40 години през 2027 г.

Възрастта за пенсиониране за жените и за мъжете ще се изравни през 2037 г., достигайки до 65 години. След това е предвидено пенсионната възраст да се определя съобразно промените в продължителността на живота, обясни тя в отговор на въпрос за увеличение на възрастта за пенсиониране.

Таванът на пенсиите

Относно "тавана" на пенсиите, Караиванова посочи, че по актуалните разчети на НОИ за пълно отпадане на тавана на пенсиите са необходими 5.2 млн. лв. месечно.

За увеличение на тавана от 3400 лв. на 3600 лв. са необходими 1.4 млн. лв. месечно, като броят на пенсионерите с ограничени до тавана пенсии ще намалее от 8700 на 5700, а 3000 пенсионери ще получат действителните размери на пенсиите си - тези с размери между 3400 лв. и 3600 лв., коментира тя.

"При условие, че и минималните размери на пенсиите за трудова дейност, и тези над минимума се осъвременяват ежегодно, задържането на максималния размер без промяна ще води до там броят на хората, които са се осигурявали на високи доходи, но не получават действителния размер на пенсията си, да расте", заяви Караиванова.

"От такава гледна точка редовната актуализация на "тавана" би имала положително влияние върху системата, най-вече от гледна точка на повишаване общественото доверие в нея и мотивиране на хората с високи трудови възнаграждения да се осигуряват върху реалните си доходи", смята управителят на НОИ.

Смяната на лева с евро

Друга приоритетна тема на НОИ в нейния мандат касае смяната на лева с евро от догодина. Караиванова посочи, че при въвеждане на еврото пенсионерите не е нужно да подават никакви заявления в НОИ.

"Пенсиите им ще бъдат служебно преизчислени при определяния фиксиран курс от 1,95583 лв. за 1 евро. Закръгляването ще бъде изцяло в полза на пенсионерите", увери управителят на осигурителния институт.

През май парламентът реши до 6 месеца отговорните институции да изготвят Пътна карта за усъвършенстване на пенсионната система в България. Със задачата бяха натоварени министерствата на социалната политика и финансите, Националния осигурителен институт, Комисията за финансов надзор и Националната агенция за приходите. Така през октомври те трябва да представят предложението си по въпроса.

Управляващите се обявиха за вдигането на пенсионната вноска. Във фискалната рамка на България до 2028 г. е заложено покачване на осигуровката за пенсия с 1 процентен пункт от 1 януари 2027 г. и с още 2 пр. п. от 1 януари 2028 г.