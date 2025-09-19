Шефът на русенската полиция е изписан от болница

Шефът на русенската полиция Николай Кожухаров е изписан от болница, съобщи БТА. Състоянието му е стабилно и лечението ще продължи в домашни условия.

Кожухаров бе приет по спешност преди две седмици и му бе извършена животоспасяваща операция заради загуба на голямо количество кръв. Оказа се, че той е бил бит по време на свада с четирима тийнейджъри. Младежите бяха задържани и обвинени като разследващите твърдят, че двама от тях са удряли полицая, а другите двама са обвинени само в хулиганство.

Случаят с Кожухаров предизвика скандал след като от МВР се оплетоха в обясненията какво точно се е случило. Записи от охранителни камери показаха, че свадата е започнала след като съседът на Кожухаров застава пред колата на четиримата и прави забележка за шофирането. След това посяга към към прозореца. После пътниците слизат, един от тях бута с вратата и започва боят.

След размяната на удари Кожухаров е прегледан и освободен. Няколко часа по-късно обаче му прилошава и постъпва в болница.

Вътрешният министър Даниел Митов твърдеше, че той е изпълнявал служебния си дълг и се е легитимирал, но въпреки това младежите са продължили да удрят. Оказа се, че Кожухаров се е представил едва след края на свадата. Митов твърдеше още, че колата на четиримата се е движела с превишена скорост в зона с ограничение 30 кимолетра. Оказа се, че знакът е поставен дни след случая.