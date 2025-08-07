Шефката на КЗП е претендент за заместник-омбудсман

Шефката на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мария Филипова се оказа сред тримата претенденти, номинирани за заместник на омбудсмана. Номинациите се правят от неправителствения сектор, а в случая кандидатурата на Филипова е издигната от Българска национална асоциация "Активни потребители" на Богомил Николов. Така реално тя хипотетично може да стане дори и премиер на България при служебно правителство, тъй като позицията ѝ е сред длъжностите, изброени в Конституцията, сред които президентът избира служебния министър-председател.

През пролетта активно се говореше, че Филипова ще участва в надпреварата за омбудсман, но в крайна сметка тя не взе участие. Шефката на КЗП нашумя в публичното пространство след като с прессъобщение се оплака, че търговски вериги за храни не ѝ предоставят информация и това се случвало дори след "призив" на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

Тя беше и първата инстутиця, която се сезира по сигнала на Делян Пеевски срещу "Лукойл".

Самият Пеевски многократно настоява от правителството на Росен Желязков за повече правомощия и повече служители за Комисията на Филипова и за Комисията за защита на конкуренцията. В крайна сметка регулаторът ги получи с промени в Закона за въвеждане на еврото, заедно с Комисията за защита на конкуренцията.

Филипова с идея за приемни в областните градове

Сред мотивите на Филипова за заемане на поста интересна е идеята ѝ за приемни в областните градове.

"Факт е, че институцията Национален омбудсман към момента няма свои регионални звена, но смятам, че в областните и общинските центрове могат да се създадат приемни дни на омбудсмана. На тези срещи следва да се обсъждат не само вече подадени сигнали, но и текущи проблеми. Това може да се осъществи като се създаде трайна практика за регулярни срещи с предварително заявени проблеми на гражданите", пише в аргументацията на Филипова.

Във визията си тя предлага и създаване на национална телефонна линия, а също и разработване на мобилно приложение, за да могат гражданите по-лесно да подават жалби.

Тя предлага и провеждане на информационна кампания, така че гражданите да са по наясно с правата си. А също и разработването на софтуерен продукт за по-голяма прозрачност на жалбите.

Порив за законодателни промени

След анализ на жалбите ще предлагам на омбудсмана законодателни предложения за възстановяване на законността и равнопоставеността в сферата на здравеопазването, банковия и нефинансовия сектор, телекомите, електроснабдяването, топлоснабдяването и колекторските фирми, посочва още Филипова.

Самата Мария Филипова е ключов свидетел по едно от делата срещу хазартния бос Васил Божков. В съдебна зала тя свидетелства, че той и е предлагал подкуп докато тя бе шеф на Държавната комисия по хазарта (ДКХ) от по 10 000 лв. на ден. Тя е единствената от тримата председатели на ДКХ в петте години, в които фирмите на Божков не са плащали пълния размер на дължимите такси, която не се сдоби с обвинение, а се оказа ключов свидетел на прокуратурата. Растежът в кариерата ѝ тръгва от Министерството на правосъдието, където според медийни публикации през 2012 г. се сближава с тогавашния зам.-министър Пламен Георгиев. Филипова се задържа за кратко в ДКХ - едва около година, до март 2019 г.

След това тя бе избрана за зам.-председател на Комисията за финансов надзор, а отскоро е председател на Комисията за защита на потребителите, където проявява невиждана за този орган активност. Сред най-спорните ѝ инициативи е искането ѝ за отнемане на лицензите на телекомите, а междувременно се говори, че най-вероятно ще е и предложение за бъдещ омбудсман.

Кой още е номиниран

Останалите номинирани са Мариана Кисьова де Хеус, с дългогодишен опит при правата на човека.

Номиниран също е и Деница Димитрова. Нейната кандидатура е направена от Национална мрежа за децата.