Шефката на КЗП е претендент за заместник-омбудсман

Шефката на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мария Филипова се оказа сред тримата претенденти, номинирани за заместник на омбудсмана. Номинациите се правят от неправителствения сектор, а в случая кандидатурата на Филипова е издигната от Българска национална асоциация "Активни потребители" на Богомил Николов. Така реално тя хипотетично може да стане дори и премиер на България при служебно правителство, тъй като позицията ѝ е сред длъжностите, изброени в Конституцията, сред които президентът избира служебния министър-председател.
През пролетта активно се говореше, че Филипова ще участва в надпреварата за омбудсман, но в крайна сметка тя не взе участие. Шефката на КЗП нашумя в публичното пространство след като с прессъобщение се оплака, че търговски вериги за храни не ѝ предоставят информация и това се случвало дори след "призив" на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.
Тя беше и първата инстутиця, която се сезира по сигнала на Делян Пеевски срещу "Лукойл".
Самият Пеевски многократно настоява от правителството на Росен Желязков за повече правомощия и повече служители за Комисията на Филипова и за Комисията за защита на конкуренцията. В крайна сметка регулаторът ги получи с промени в Закона за въвеждане на еврото, заедно с Комисията за защита на конкуренцията.
Филипова с идея за приемни в областните градове
Сред мотивите на Филипова за заемане на поста интересна е идеята ѝ за приемни в областните градове.
"Факт е, че институцията Национален омбудсман към момента няма свои регионални звена, но смятам, че в областните и общинските центрове могат да се създадат приемни дни на омбудсмана. На тези срещи следва да се обсъждат не само вече подадени сигнали, но и текущи проблеми. Това може да се осъществи като се създаде трайна практика за регулярни срещи с предварително заявени проблеми на гражданите", пише в аргументацията на Филипова.
Във визията си тя предлага и създаване на национална телефонна линия, а също и разработване на мобилно приложение, за да могат гражданите по-лесно да подават жалби.
Тя предлага и провеждане на информационна кампания, така че гражданите да са по наясно с правата си. А също и разработването на софтуерен продукт за по-голяма прозрачност на жалбите.
Порив за законодателни промени
След анализ на жалбите ще предлагам на омбудсмана законодателни предложения за възстановяване на законността и равнопоставеността в сферата на здравеопазването, банковия и нефинансовия сектор, телекомите, електроснабдяването, топлоснабдяването и колекторските фирми, посочва още Филипова.
Самата Мария Филипова е ключов свидетел по едно от делата срещу хазартния бос Васил Божков. В съдебна зала тя свидетелства, че той и е предлагал подкуп докато тя бе шеф на Държавната комисия по хазарта (ДКХ) от по 10 000 лв. на ден. Тя е единствената от тримата председатели на ДКХ в петте години, в които фирмите на Божков не са плащали пълния размер на дължимите такси, която не се сдоби с обвинение, а се оказа ключов свидетел на прокуратурата. Растежът в кариерата ѝ тръгва от Министерството на правосъдието, където според медийни публикации през 2012 г. се сближава с тогавашния зам.-министър Пламен Георгиев. Филипова се задържа за кратко в ДКХ - едва около година, до март 2019 г.
След това тя бе избрана за зам.-председател на Комисията за финансов надзор, а отскоро е председател на Комисията за защита на потребителите, където проявява невиждана за този орган активност. Сред най-спорните ѝ инициативи е искането ѝ за отнемане на лицензите на телекомите, а междувременно се говори, че най-вероятно ще е и предложение за бъдещ омбудсман.
Кой още е номиниран
Останалите номинирани са Мариана Кисьова де Хеус, с дългогодишен опит при правата на човека.
Номиниран също е и Деница Димитрова. Нейната кандидатура е направена от Национална мрежа за децата.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
6 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
https://www.youtube.com/watch?v=WGU_4-5RaxU&list=RDWGU_4-5RaxU&start_radio=1
Неудържимият възход на една куха лейка! След заместник омбудсман - не знам защо се посвениха да я направят омбудсман, нищо, де, пак е в следващата редичка на избраниците - премиер. Лицето за пред публиката на премиера Гуци.
Горката филипова - удобна е за всичко, за навсякъде и за всеки - универсална .... Точките да си запълни всеки, както мисли и желае.
На такава хубава жена всеки пост ще и отива . Мин.Председател-най вече . Даже Черепа я беше оценил ...
интересно кзп чия любовница е? да не би да го лапа на намагнитения?