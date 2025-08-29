Шефката на НАП-Търново е разследвана за повреда на чуждо имущество

Шефката на НАП в Търново Хрисимира Витанова е разследвана заради повреда на чуждо имущество, съобщи БНТ. Делото е образувано по сигнал на доставчик на храни, който спрял пред гаража на данъчната служителка. Той заредил близък магазин, а след това намерил собствената си кола с потрошено предно стъкло и стопове.
Според информация на Нова телевизия Витанова не е била на работа след инцидента. Не отговаря и на телефонни позвънявания.
Тя е начело на търновската данъчна служба от 2022 г. Преди това е била редови служител.
При паркиране по този начин понякога се блокира излизане по необходимост за болница или друг спешен случай.........на този шофьор това явно не е били инцидентно паркиране там .............