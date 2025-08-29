Шефката на НАП-Търново е разследвана заради потрошена кола

Шефката на НАП в Търново Хрисимира Витанова е разследвана заради повреда на чуждо имущество, съобщи БНТ. Делото е образувано по сигнал на доставчик на храни, който спрял пред гаража на данъчната служителка. Той заредил близък магазин, а след това намерил собствената си кола с потрошено предно стъкло и стопове.
Според информация на Нова телевизия Витанова не е била на работа след инцидента. Не отговаря и на телефонни позвънявания.
Тя е начело на търновската данъчна служба от 2022 г. Преди това е била редови служител.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
2 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Да, така е, но когато потрошиш нечий автомобил, не излизаш по-бързо от гаража си. Викаш репатрак или теглиш една майна и викаш такси, ако бързаш на пожар. Да потрошиш нечий автомобил е самоуправство и когато си във властова позиция и можеш чрез инструментите на служебното си положение да вгорчиш живота на този, който би могъл да се оплаче от теб, следва да те снемат от тази властова позиция, за да не можеш да продължиш да вредиш.
Сега тази жена трябва да бъде уволнена, а после по отношение на постъпката …
й да се приложи закона.
Така овластените развиват чувството, че не са всесилни. И не е важно наказанието да е тежко. Важно е да го има и да не може да го избегнеш, защото си облечен във власт.
При паркиране по този начин понякога се блокира излизане по необходимост за болница или друг спешен случай.........на този шофьор това явно не е били инцидентно паркиране там .............