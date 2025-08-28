Шефката на Центъра за контрол и превенция на заболяванията в САЩ е уволнена след разногласия за ваксини

Директорката на ключовия американски Център за контрол и превенция на заболяванията (CDC) Сюзън Монарес е уволнена от Белия дом, само месец след като тя встъпи в длъжност. Освен нея центъра напускат и няколко високопоставени и дългогодишни служители на CDC.

Отстраняването ѝ идва след конфликт между Монарес и министъра на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши относно ваксинационните политики и управлението на агенцията. Според източници на CNN Монарес е отказала да се подчини на искания за промени в научно обосновани препоръки на центъра и да уволни няколко ветерани на ръководни постове в CDC.



Министерството на здравеопазването и социалните услуги на САЩ заяви в публикация в X: “Сюзън Монарес вече не е директор на Центръра за контрол и превенция на заболяванията. Благодарим ѝ за всеотдайната служба на американския народ. Министърът на здравеопазването и социалните услуги Робърт Ф. Кенеди-младши има пълно доверие в екипа в CDC, който ще продължи да бъде бдителен в защитата на американците от инфекциозни заболявания у дома и в чужбина.“

“Сюзън Монарес не е в съответствие с програмата на президента „Да направим Америка отново здрава“, заяви говорителят на Белия дом Куш Десай.

“Тъй като Сюзън Монарес отказа да подаде оставка, въпреки че е информирала ръководството на Министерството на здравеопазването за намерението си да го направи, Белият дом уволни Монарес от позицията ѝ в CDC.“

В изявление адвокатите на Монарес оспориха версията на правителството за събитията и заявиха: “Като човек с чест и отдаден на науката, тя няма да подаде оставка.“

Адвокатите на Монарес, Марк Заид и Абе Лоуел, заявиха, че отхвърлят известието, което клиентът им е получил.

“Нашата клиентка беше уведомена тази вечер от служители на Белия дом, че е уволнена. Като назначен от президента, утвърден от Сената служител, само самият президент може да я уволни“, казаха Заид и Лоуел. “Поради тази причина отхвърляме уведомлението, което д-р Монарес е получила, като несъстоятелно от правна гледна точка и тя остава директор на CDC. Уведомихме юрисконсулта на Белия дом за нашата позиция.“